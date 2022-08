Hãng đồng hồ tôn vinh phụ nữ phá vỡ mọi ranh giới

Chiến dịch mới nhất của nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ làm nổi bật các ngôi sao điện ảnh nữ.

Những chiếc đồng hồ của thương hiệu Omega luôn truyền cảm hứng cho phụ nữ khi đeo chúng. Chiến dịch của Omega quảng bá các diễn viên nữ bằng loạt ảnh chân dung và video đen trắng - một nhóm phụ nữ không ngừng vượt qua các ranh giới và phá vỡ những nền tảng mới.

Chiến dịch mới nhất của Omega đã chiếu sáng những nhân vật nữ truyền cảm hứng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Ảnh: Omega.

Dàn diễn viên được tôn vinh gồm Han So Hee, Zoë Kravitz, Nicole Kidman, Zhou Dongyu, cũng như người mẫu Kaia Gerber, Kiko Mizuhara và nhà vô địch chạy nước rút Allyson Felix.

Dàn sao được chụp trong chiến dịch bằng những bức ảnh chân thực, thể hiện bản chất, đồng thời giới thiệu những chiếc đồng hồ yêu thích của họ từ dòng sản phẩm đáng gờm của Omega, cũng như truyền tải châm ngôn sống.

Cảnh hậu trường của ngôi sao Hàn Quốc Han So Hee cho chiến dịch Omega. Ảnh: SCMP.

Trong số những đại sứ đó, nữ diễn viên Hàn Quốc Han So Hee được chú ý với sự nghiệp đang lên. Thực tế, cô lần đầu xuất hiện trong phim truyền hình vào khoảng năm 2017 trước khi có bước đột phá lớn vào năm 2020, khi cô tham gia Thế giới hôn nhân - bộ phim truyền hình cáp có tỷ suất người xem cao nhất từ ​​trước đến nay của Hàn Quốc.

Ngoài ra, các bộ phim mà Han So Hee đã đóng vai chính gồm Nevertheless (2021) và phim kinh dị tội phạm My Name (2021). Nữ diễn viên được chụp trong chiến dịch đeo Omega Constellation Aventurine.

Zoë Kravitz chứng kiến ​​sự nghiệp bùng cháy vào năm 2014, khi cô đóng vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Divergent, cũng như trong loạt phim tiếp theo. Cô cũng đã đóng vai chính trong loạt phim Fantastic Beasts và giành được nhiều giải thưởng trong bộ phim Big Little Lies của HBO.

Là đạo diễn, người mẫu và nhạc sĩ, cô được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của Time vào năm 2022. Đối với chiến dịch, cô chọn một phiên bản thể thao Constellation 28 mm bằng thép không gỉ.

Zoë Kravitz đeo phiên bản Constellation bằng thép không gỉ 28 mm trong quá trình quay phim cho chiến dịch. Ảnh: SCMP.

Cuối cùng là Nicole Kidman. Từ Days of Thunder, Moulin Rouge! đến Eyes Wide Shut, nữ diễn viên đã đóng vai chính trong một số bộ phim mang tính biểu tượng vài thập kỷ qua, được sự công nhận từ các giải Oscar, Quả cầu Vàng, BAFTA và SAG.

Bên cạnh đó, cô dành cả cuộc đời hoạt động vì quyền của phụ nữ. Chiến dịch cho thấy cô ấy đeo chiếc Mini Trésor của Omega.