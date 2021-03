Hang đom đóm nổi tiếng thế giới

Câu 1: Chim kiwi và lá cây dương xỉ bạc là biểu tượng của nước nào? Australia

Vanuatu

New Zealand

Papua New Guinea Chim kiwi và lá cây dương xỉ là biểu tượng của New Zealand, quốc gia thuộc khu vực châu Đại Dương. Trong đó, kiwi là loài chim không bay bản địa New Zealand, kích cỡ khoảng bằng gà nhà. Dương xỉ bạc tượng trưng cho danh dự và tinh thần vượt khó của người dân New Zealand. New Zealand có nhiều loài bò sát, tuy nhiên ở đây lại không có rắn và những loài bò sát có nọc độc sinh sống.