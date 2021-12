Hãng chuyển phát nhanh tung ưu đãi kích cầu dịp cuối năm

Chương trình "Cám ơn vì sự kết nối" được Best Express tổ chức xuyên suốt tháng 12 nhằm tri ân khách hàng, đối tác, nhân viên đã đồng hành cùng đơn vị chuyển phát này trong năm qua. Hàng loạt hoạt động sẽ được triển khai như tặng quà shop online và đối tác nhượng quyền, ưu đãi cho người dùng Best Express tại Shopee, thiện nguyện vì cộng đồng...

Công ty cũng tổ chức chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên. Các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online được mời đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm hiện đại của Best. Đồng thời, họ sẽ trò chuyện chi tiết hơn về trải nghiệm sử dụng dịch vụ trong suốt một năm qua.

Một hoạt động thú vị nữa nằm trong chuỗi chương trình này là thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà Best", với quà tặng lên đến hàng chục triệu đồng. Hoạt động kéo dài từ 1/12 đến hết 18/12 tại fanpage Best Express Việt Nam, dành cho mọi đối tượng từ 18 tuổi trên cả nước.

Điều kiện trúng thưởng gồm bình luận hợp lệ, đúng cú pháp và được xác nhận gửi đến hệ thống của Best Express trong khoảng thời gian từ 0h 1/12 đến hết 18/12. Bình luận phải đúng chính tả, với nội dung chia sẻ về chủ đề “Điều bạn yêu thích ở Best Express”.

Cùng đồng hành với chương trình là nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm, hai đối tác thân thiết của Best Express trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, trong chuỗi sự kiện này, công ty sẽ trao hàng trăm phần quà như thẻ cào điện thoại cao nhất đến 500.000 đồng trong mỗi lần phát sóng trực tuyến.

Kết thúc cuộc thi, 20 phần quà được công ty thiết kế riêng, trị giá đến chục triệu đồng sẽ được trao cho 20 khách hàng có chia sẻ hay và nhiều lượt thích nhất. Bạn đọc xem thêm thông tin chi tiết cuộc thi tại đây.

"Chúng tôi muốn thông qua những hoạt động ý nghĩa này gửi lời cảm ơn đến đối tác, khách hàng và cả nhân viên - những người đã đặt trọn niềm tin vào Best, giúp thương hiệu ngày càng rộng mở ở Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi lắng nghe và cải thiện dịch vụ hơn nữa cho mọi người", đại diện Best Express chia sẻ.

Dịch vụ chuyển phát nhanh Best Express do Tập đoàn Best Inc. xây dựng và phát triển từ 2019. Sau gần hai năm, dịch vụ đã phủ sóng 63 tỉnh thành với hệ thống 7 trung tâm phân loại quy mô lớn, 23 trung tâm phân loại quy mô nhỏ. Công suất xử lý đơn hàng đến hơn 1,8 triệu đơn/ngày. Mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống cho khách hàng" của Best cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Bằng việc tham gia mô hình này, các nhà đầu tư có thể khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn, với chi phí đầu tư tối ưu.