Hàng chục xe tải kẹt trên quốc lộ 4D vì băng tuyết

CSGT tiếp tục cấm ôtô tải và xe khách trên 30 chỗ di chuyển qua quốc lộ 4D vì băng tuyết. Các loại ôtô con được phép lưu thông từ trung tâm thị xã Sa Pa đến khu vực thác Bạc.

Trao đổi với Zing sáng 12/1, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết địa phương tiếp tục cấm đường trên quốc lộ 4D vì băng tuyết.

Lúc 9h sáng, toàn bộ ôtô tải, xe khách trên 30 chỗ và xe đầu kéo bị cấm lưu thông. Theo chỉ huy Đội CSGT Công an thị xã Sa Pa, hiện trên khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ thuộc tỉnh Lào Cai còn 6 phương tiện chưa thể di chuyển xuống do mặt đường trơn, các xe này đã được chặn bánh để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trên quốc lộ 4D còn hàng chục xe tải khác đang xếp hàng phía dưới để chờ băng tan. Mặt đường hẹp cùng địa hình đèo dốc khiến các phương tiện đã di chuyển tới đây không thể quay đầu.

“Trong sáng nay, trời đã hửng nắng, băng tan dần nên chúng tôi đã cho các xe con lưu thông từ trung tâm thị xã Sa Pa tới khu vực thác Bạc. Từ đây, du khách có thể đi tham quan hoặc đi theo tỉnh lộ 155 để đến huyện Bát Xát. Còn khu vực từ thác Bạc tới đỉnh đèo Ô Quý Hồ tiếp tục cấm hoàn toàn các phương tiện”, vị này nói.

Cập nhật lúc 12h20, Chỉ huy Đội CSGT, Công an thị xã Sa Pa cho biết băng trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ đã bắt đầu tan. CSGT đã bắt đầu thông tuyến để giải quyết các phương tiện bị ùn tắc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cảnh báo các phương tiện nên đổi lộ trình đi lại do tốc độ băng tan còn chậm.

Sương mù dày đặc và mặt đường trơn, trượt khiến các phương tiện không thể di chuyển. Ảnh: Thu Minh.

Để tránh các phương tiện tiếp tục dồn lên gây ùn tắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện đi Lai Châu đổi lộ trình theo quốc lộ 279 từ nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Về tình hình các phương tiện gặp sự cố do băng tuyết, chỉ huy Đội CSGT Công an thị xã Sa Pa cho biết tính đến sáng 12/1 đã ghi nhận 2 ôtô bị trượt bánh, đổ vào taluy dương, cần cứu hộ. Ngoài ra, chưa ghi nhận các sự cố nặng xảy ra trên tuyến.

Tại quốc lộ 4D phía tỉnh Lai Châu, khu vực qua đèo Ô Quý Hồ mặt đường tiếp tục đóng băng. Giao thông trên tuyến ách tắc hoàn toàn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu thực hiện cảnh báo từ xa và cấm đường từ Km 64+400. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo hướng quốc lộ 32 và quốc lộ 279. Hiện trên khu vực đèo Ô Quý Hồ thuộc địa phương này còn trên 30 ôtô bị mắc kẹt.

Để đảm bảo an cho người dân và du khách, Cục CSGT khuyến cáo cần hạn chế hoặc ngừng lưu thông khi đường bị đóng băng, trơn trượt. Cơ quan này cho rằng hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên mặt đường đóng băng. Trong trường hợp phải lưu thông khi trời có băng tuyết, người điều khiển phương tiện cần thận trọng, chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc, sử dụng đèn, lưu tâm tại các đường cua, đèo dốc đồng thời tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.