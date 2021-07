Hàng chục triệu người Mỹ xuống đường mừng quốc khánh

Aleksandra Magidoff (12 tuổi) đến từ Brooklyn, quyết định đến vùng ngoại ô New Jersey vào dịp 4/7 để gặp lại một người bạn lâu năm và gia đình của cô ấy. Họ nằm trong số hơn 3,5 triệu người đã rời khỏi New York, nơi từng là tâm dịch của Mỹ. Cô bé cho biết đã ăn "thật nhiều bánh mì kẹp thịt" trước khi xem màn trình diễn pháo hoa tại một khu hội chợ ở New Jersey.