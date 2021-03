Hàng chục tàu hàng tốn thời gian đi đường vòng vì sự cố kênh đào Suez

Theo trang tin chuỗi cung ứng The Loadstar, 27 tàu hàng từ bỏ các tuyến đường qua kênh đào Suez, sau khi con tàu khổng lồ Ever Given chắn ngang kênh đào, gây tắc nghẽn hai bên bờ kênh hôm 24/3. Ảnh: Twitter.