Hàng chục tài xế tham gia thiện nguyện 'Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình'

Từ thanh niên tới U50, các tài xế Be xông xáo làm nhiệm vụ chỉ đường, trao cơm, bánh… trong ngày đầu triển khai chương trình “Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình”.

Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình” được Be phát động, hơn 40 thành viên gồm đội ngũ nhân viên Be cùng tài xế chung tay tham gia đóng gói cơm, bánh… thành từng phần chỉn chu tại beHub TP Thủ Đức (văn phòng tiếp nhận tài xế Be tại TP.HCM).

Chị Bích Ngọc (quận 5) - nữ tài xế tham gia chương trình - không giấu được sự phấn khởi. Chị kể ngay khi nhận thông báo về chương trình “Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình”, chị không đắn đo mà đăng ký ngay. Tranh thủ đón con về nhà sau giờ học, chị vội đến hỗ trợ anh em.

Chị Ngọc nói: “Nhiều tối chở khách, tôi thấy các đoàn thiện nguyện đi phát cơm cho người vô gia cư. Đây là hình ảnh đẹp khiến tôi cũng mong được một lần chia cơm sẻ áo với những người khó khăn. Nay Be có chương trình tương tự, tôi đăng ký tham gia ngay”.

Anh em tài xế tập hợp từ chiều để gói quà, cùng đội ngũ nhân viên Be chuẩn bị hành trang xuất phát.

Không chỉ có tài xế hào hứng tham gia chương trình, là một trong những Be-ers (thành viên của Be) tham gia dẫn đoàn phát quà tại khu vực quận Phú Nhuận, bạn Nghi Dung (nhân viên bộ phận Quản lý và Phát triển tài xế) chia sẻ: “Sau thời gian gắn bó với Be, tôi háo hức khi có cơ hội góp sức vào các chương trình thiện nguyện của công ty. Đặc biệt là chương trình lần này thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của đội ngũ nhân viên, lan tỏa năng lượng sống tích cực cho những mảnh đời khó khăn. Tham gia chương trình ý nghĩa này, tôi càng tự hào là một Be-ers và mong muốn gắn bó với công ty lâu dài”.

Anh Tuấn Lộc (tỉnh Lâm Đồng), hiện vừa là tài xế Be vừa là huấn luyện viên, chia sẻ đây không phải lần đầu tiên anh tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng Be. Anh Lộc kể lại: “Gắn bó với Be đã 5 năm, tôi tham gia hầu hết hoạt động thiện nguyện của công ty. Đáng nhớ nhất là chương trình Hành trình gian khó, có Be đồng hành. Nhớ lại tinh thần hăng hái của các bạn nhân viên và tài xế khi quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ chiến sĩ ở biên giới giữa đại dịch làm tôi thấy vui, ấm lòng”.

Anh Lộc cho biết khi tham gia các hoạt động này, anh càng cảm nhận được rõ trách nhiệm xã hội với vai trò là tài xế Be. “Tôi không chỉ phục vụ khách hàng, mà còn mang đến giá trị tích cực, ý nghĩa hơn cho mọi người xung quanh,” anh Lộc chia sẻ, sau đó lại chạy ra phụ giúp anh em chuyển cơm, bánh lên xe chuẩn bị xuất phát.

Tài xế Be trên hành trình mang bữa cơm nghĩa tình cho các hoàn cảnh khó khăn.

“Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình” là hoạt động đầu tiên đánh dấu chuỗi chương trình thiện nguyện được Be Group tổ chức định kỳ hàng tháng và sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Bên cạnh chương trình hiện tại, Be dự kiến mở rộng các hoạt động ý nghĩa và thiết thực đến cộng đồng, đặc biệt hướng đến hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mái ấm tình thương… theo đúng mục tiêu ban đầu khi xây dựng chương trình.

Tài xế Be trao phần quà thiết thực đến những mảnh đời khó khăn.

Trước đó, các tài xế công nghệ cùng đội ngũ nhân viên Be nhiều lần chung tay đóng góp thu nhập để hỗ trợ bà con Hà Tĩnh khắc phục cháy rừng, chung tay với cộng đồng thông qua chiến dịch “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”. Họ cũng cùng nhau quyên góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác trong cộng đồng tài xế cũng như trong xã hội.