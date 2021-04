Hàng chục người tụ tập đua xe trái phép ở TP.HCM

Bị đưa về trụ sở, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận đã tụ tập tại công viên để chuẩn bị đua xe trái phép

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vừa ngăn chặn nhóm tụ tập đua xe trái phép trên đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hóa. Những người liên quan ở độ tuổi từ 15 đến 21.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 14/4, người dân phản ánh đến trang Zalo Công an quận Tân Phú về việc nhiều thanh thiếu niên gần đây có dấu hiệu đua xe trái phép trên trên đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa. Nhận tin báo, công an quận đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự, Đội CSGT phối hợp cùng công an sở tại kiểm tra, xử lý.

Đêm 15/4, cảnh sát phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đi xe độ tụ tập tại một công viên ở quận Tân Phú. Nhận định nhóm này chuẩn bị đua xe trái phép, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính.

Công an hôm đó đã yêu cầu 24 người liên quan về trụ sở để làm việc. Nhóm thanh thiếu niên khai đã hẹn nhau đến địa điểm trên để đua xe.