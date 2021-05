Hàng chục người tìm đường trốn khỏi quán karaoke trong đêm

Phát hiện cảnh sát kiểm tra quán karaoke trong mùa dịch, hàng chục người bỏ xe để chạy ra cửa sau thoát thân.

Ngày 8/5, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho 51 người có kết quả âm tính với ma túy được về nhà. Những người này bị cảnh sát phát hiện tại quán karaoke T3 ở phường Mỹ Xuyên, do Trương Nguyễn Minh Thế (37 tuổi) làm chủ.

Những người trong quán karaoke T3 được cảnh sát đưa về trụ sở. Ảnh: Tiến Tầm.

“Cơ sở karaoke này này hoạt động đã vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Công an TP Long Xuyên đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở”, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, nói với Zing.

Khuya 7/5, Công an TP Long Xuyên phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang kiểm tra cơ sở karaoke T3.

Trên 100 chiếc xe bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Phát hiện cảnh sát, nhiều người bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sau nhưng cảnh sát kịp giữ lại 27 người cùng 27 khách đang ngồi nhậu trong sảnh. 51 người này được làm test nhanh, tất cả đều âm tính với ma túy.

Công an TP Long Xuyên đã lập biên bản tạm giữ một đầu thu camera, 103 xe máy nghi là của khách đến hát karaoke bỏ lại do sợ bị xử lý.