Hàng chục người ra quốc lộ 1 đua xe, gây náo loạn

Phát hiện hàng chục người tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 1, tổ công tác CSGT Công an Bình Định đã phối hợp với công an địa phương vây bắt.

Ngày 18/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) bắt giữ 29 thanh, thiếu niên ở địa phương do tụ tập đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, tối 17/7, tại Km 1184 trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện một nhóm khoảng 50 xe máy dàn hàng ngang, chạy lạng lách trên đường với tốc độ cao theo hướng Nam - Bắc.

Các phương tiện được các đối tượng dùng đề đua xe bị tạm giữ tại Công an huyện Phù Mỹ.

Tổ TTKS đã bí mật theo dõi nhóm trên, đồng thời gọi điện cho Công an huyện Phù Mỹ nhờ hỗ trợ lực lượng phối hợp đón lõng để kiểm tra.

Khi đến tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ), phát hiện tổ TTKS của Công an huyện Phù Mỹ đang chốt chặn tại đây, nhóm đua xe liền điều khiển phương tiện rẽ vào đường ĐT638 hướng lên huyện Hoài Ân (Bình Định) để bỏ chạy.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Tổ TTKS của Công an huyện Phù Mỹ và Công an xã Mỹ Trinh vây bắt được 29 người cùng 20 phương tiện vi phạm.