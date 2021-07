Hàng chục người đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An tránh dịch

Không có việc làm, thiếu tiền ăn và thuê trọ do ảnh hưởng của Covid-19, hàng chục người dân ở Nghệ An đã chạy xe máy vượt hơn 1.500 km từ Bình Dương về quê.

Chiều 22/7, ông Vừ Bá Tống, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết địa phương vừa đón 49 người dân đi về từ Bình Dương. Trong số này có 8 người thuê ôtô riêng, 41 người khác đi xe máy vượt hơn 1.500 km về quê.

“Đây đều là người lao động vào Bình Dương làm thuê nhưng do dịch bệnh quá khó khăn, mất việc, thiếu tiền ăn, các phương tiện vận tải dừng chạy nên họ quyết định chạy xe máy để về quê. Số lượng này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới”, ông Tống nói với Zing.

Người dân từ Bình Dương về Nghệ An bằng xe máy. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo ông Tống, toàn huyện Kỳ Sơn có khoảng 2.000 người đang làm việc tại các tỉnh phía Nam. Những người này khi chạy xe máy từ Bình Dương về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 7 (ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) sẽ được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, cho khai báo y tế, test nhanh Covid-19 rồi bàn giao về các xã để cách ly.

Trước khi về, nhóm người này đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và ăn, ngủ, nghỉ trên đường, không vào hàng quán, nhà nghỉ. Sau 3 ngày, họ về đến quê nhà. Cơ quan chức năng đang điều tra dịch tễ và hành trình di chuyển của những người này.

Nghệ An hiện ghi nhận 181 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 13 huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch đón công dân của tỉnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về quê. Những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, học sinh, sinh viên… được ưu tiên về quê cùng chính sách hỗ trợ.

“Tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở LĐTBXH lập trang web để người dân có nhu cầu về quê đăng ký qua hệ thống. Người khó khăn tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung, số còn lại phải tự túc kinh phí”, ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Việc làm – Lao động, Sở LĐTBXH Nghệ An, nói với Zing.