Hàng chục cô gái bị nhóm tín dụng đen khống chế bằng ảnh khỏa thân

Vợ chồng Tuyền tuyển hàng chục cô gái có nhu cầu tìm việc làm, sau đó ép nạn nhân vay nợ rồi quay clip khỏa thân để khống chế, ép bọn họ kích dục, múa khỏa thân phục vụ khách hát.

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (31 tuổi), Trần Đình Hưng (31 tuổi, chồng Tuyền) cùng nhiều nghi phạm người khác để điều tra hàng loạt hành vi bắt giữ người trái pháp luật; cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức hoạt động bán dâm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Tuyền bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 2/12, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Biên Hòa ập vào căn nhà ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, bắt quả tang 8 đàn em của Tuyền và Hùng.

Danh tính những người này gồm: Nguyễn Vũ Phong (25 tuổi, quê Cà Mau), Trương Jhon Ny (22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Ngô Minh Khoa (23 tuổi, quê Long An); Trần Tuấn Khải (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Quách Văn Quang (17 tuổi), Lê Thị Nguyệt Nhi (18 tuổi), Mai Trung Hiếu (16 tuổi), Trần Quốc Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi giam giữ trái phép 14 nữ tiếp viên karaoke

Khám xét nơi các nghi phạm, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và nhiều hung khí.

8 đàn em của Tuyền bị bắt giữ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng thời điểm trên, 3 tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ Tuyền và Hùng tại nhà riêng; kiểm tra 2 quán karaoke của đường dây này.

Cụ thể, tại quán karaoke Nice ở thành phố Biên Hòa, cảnh sát bắt quả 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho 3 khách nam; tại quán Karaoke Thùy Dương, thành phố Biên Hòa, nhà chức trách phát hiện 3 nhân viên nữ đang múa khiêu dâm phục vụ khách.

Bước đầu, nhà chức trách xác định Tuyền và Hưng là 2 nghi phạm cầm đầu chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi có nhu cầu tìm việc làm sau đó ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ. Ngoài ra, nhóm này còn bắt nạn nhân thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế để các cô gái không bỏ trốn rồi ép các nạn nhân kích dục, múa thoát y phục vụ khách.