Hằng Bingboong, Khói lần đầu tham gia đêm nhạc tháng 11

Nếu Hằng Bingboong - Khói mang đến bản tình ca sâu lắng, Han Sara - Tùng Maru lại khuấy động sân khấu với những giai điệu vui tươi, tích cực.

Đêm nhạc V Heartbeat Music Show tháng 11 tổ chức trực tuyến vào 19h ngày 27/11, được dẫn dắt bởi 2 MC duyên dáng là Nicky và Minh Xù. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lớn như Vũ Cát Tường, Min, Thiều Bảo Trâm... trong đó không thể không nhắc đến 2 cặp đôi Hằng Bingboong - Khói và Han Sara - Tùng Maru.

Sau gần một năm vắng bóng từ Yêu đi, đừng lo xa, Hằng Bingvoong chính thức trở lại đường đua Vbiz qua sản phẩm mới hợp tác cùng rapper Khói. Nếu Yêu đi, đừng lo xa mang giai điệu tích cực, phóng khoáng cùng thông điệp về tình yêu hạnh phúc của những người trẻ, thì Nói em nghe về cô ấy mang màu sắc trưởng thành và sâu lắng hơn.

Tại đêm nhạc, giai điệu dễ nghe của Nói em nghe về cô ấy được thể hiện trọn vẹn qua giọng ca nội lực của Hằng Bingboong, trong khi Khói mang đến phần rap buồn đúng phong cách lâu nay. Tất cả kết hợp làm nên màn trình diễn đầu tư, trau chuốt và đậm nét ma mị.

Han Sara và Tùng Maru không phải là nhân tố mới, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai song ca tại đêm nhạc hàng tháng của VLive. Cả hai hào phóng chiêu đãi khán giả 2 ca khúc mới nhất nằm trong web drama “Đừng làm bạn nữa” là Thế là không xanh chín rồi và Yêu đến đâu hay đến đó.

Cả hai ca khúc đều mang màu sắc tươi vui, nhí nhảnh đúng với lứa tuổi của cặp đôi SaRu. Nếu Thế là không xanh chín rồi kể về câu chuyện tình yêu gà bông đáng yêu, thì Yêu đến đâu hay đến đó là ca khúc tiếp nối, cổ vũ người nghe luôn sống hết mình với cảm xúc của bản thân. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi nghệ sĩ nhà 6th Sense Entertainment mang đến cho Vfan những tiết mục đặc sắc và mãn nhãn.

Cặp đôi SaRu kết hợp ăn ý trên sân khấu V Heartbeat Music Show tháng 11.

Đến với chương trình V Heartbeat Music Show tháng này, Anh Tú chiêu đãi khán giả bản ballad mang tên Nếu ta không quên, kể về sự dở dang với những hy sinh của các cặp đôi dành cho nhau trong tình yêu. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Anh Tú sau khi chia tay 6Sense, cũng là ca khúc đầu tiên LyLy chấp bút sáng tác cho anh.

Tham gia đêm nhạc tháng 11 còn có Osad - hiện tượng mạng nổi lên qua bản hit Người âm phủ. Sau 2 năm Nam tiến học hỏi và rèn luyện, rapper sinh năm 1997 định hình rõ phong cách âm nhạc mà bản thân theo đuổi.

Táo bạo chọn chủ đề nhạy cảm được nhiều người quan tâm gần đây - mối quan hệ sugar baby và sugar daddy, Osad chính thức trở lại đường đua Vpop với Sugar baby. Ca khúc mang đậm phong cách hip-hop với giai điệu trẻ trung, vui tươi. Nam rapper cho biết trong tương lai, anh tiếp tục theo đuổi dòng nhạc rap/hip-hop và định hình đối tượng khán giả cho riêng mình.

Đêm nhạc tháng 11 hứa hẹn “cháy” hơn với sự tham gia của các rapper Dablo, Osad.

Ngoài Osad, V Heartbeat Music Show tháng 11 còn là sân khấu debut của nam rapper bước ra từ King of rap - Dablo. Với khả năng làm chủ sân khấu, flow chắc, biết điều khiển năng lượng, Dablo khiến khán giả khó thể ngồi yên trước màn “bắn rap” đã tai và cuốn hút mang tên My passion, my way.

Càng về cuối chương trình, không khí càng nóng hơn với những cái tên được khán giả quan tâm nhất hiện nay như Vũ Cát Tương, Min, Thiều Bảo Trâm… Bên cạnh đó, Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương cũng hứa hẹn khuấy động sân khấu với những màn comeback được đầu tư kỹ lưỡng cả về âm nhạc và dàn dựng sân khấu.

Min mang đến bản hit “triệu view” Trên tình bạn, dưới tình yêu vào cuối chương trình.