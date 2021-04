Hãng bay Trung Quốc dừng chở hàng y tế đến Ấn Độ

Hãng hàng không Sichuan Airlines của Trung Quốc đã đình chỉ các chuyến bay khẩn cấp vận chuyển hàng y tế đến Ấn Độ trong 15 ngày, dù Bắc Kinh tuyên bố hỗ trợ New Delhi hết mình.

Việc Sichuan Airlines đình chỉ các chuyến bay khẩn cấp đến Ấn Độ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế, trong bối cảnh New Delhi đang ở trong đợt bùng phát Covid-19 thảm khốc chưa từng có, Times of India cho biết.

Trong một email gửi cho các đại lý hôm 26/4, Sichuan Chuanhang Logistics Co Ltd, trực thuộc Sichuan Airlines, cho biết hãng hàng không này đã đình chỉ các chuyến bay chở hàng trên 6 tuyến, bao gồm từ Tây An đến New Delhi, trong bối cảnh các thương nhân Ấn Độ đang đẩy mạnh mua máy tạo oxy từ Trung Quốc.

Nội dung email cho biết trước những diễn biến đột ngột về tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ, để giảm số ca bệnh ngoại nhập, công ty đã quyết định tạm dừng các chuyến bay trong 15 ngày tới.

“Ấn Độ luôn là đường bay chiến lược cốt lõi của Sichuan Airlines. Việc đình chỉ này cũng gây tổn thất lớn cho công ty chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi”, trích đoạn email mà Sichuan Airlines gửi cho các đại lý.

Sichuan Airlines đã dừng 6 tuyến bay vận chuyển hàng hóa đến Ấn Độ trong vòng 15 ngày. Ảnh: Sichuan Airlines.

Việc đình chỉ các chuyến bay khiến các đại lý và nhà giao nhận ở Ấn Độ bất ngờ, khi họ đang quay cuồng tìm cách mua máy tạo oxy từ Trung Quốc.

Một số đại lý cũng phàn nàn rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đã tăng giá bán từ 35-40%. Siddharth Sinha của Sino Global Logistics, một công ty giao nhận hàng hóa có trụ sở ở Thượng Hải đã tăng chi phí vận chuyển lên hơn 20%.

Một đại lý ở Ấn Độ cho biết quyết định tạm dừng chuyến bay vận tải đến Ấn Độ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng, trong nỗ lực của thương nhân hai quốc gia, nhằm đảm bảo nguồn cung thiết bị y tế khẩn cấp, giúp New Delhi đối phó với dịch bệnh.

Việc Sichuan Airlines dừng bay đã khiến các quan chức Ấn Độ bất ngờ, vì trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hỗ trợ New Delhi hết mình để đối phó với dịch bệnh.

Tổng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã lên đến 17.313.163, trong đó có 195.123 ca tử vong. Ngày 26/4 ghi nhận số ca tử vong kỷ lục với 2.812 người.