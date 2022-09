Hãng bay giảm số khách và hành lý vì gió to

Chuyến bay thẳng từ New York (Mỹ) đến Auckland (New Zealand) mới đi vào hoạt động nhưng phải giảm trọng tải hành khách, hành lý vì thời tiết xấu.

Máy bay chuẩn bị cất cánh từ New York đi Auckland. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, gió mạnh là nguyên nhân chuyến bay phải tạm ngừng. Hãng hàng không Air New Zealand khai thác chuyến bay này buộc phải giảm hành khách và hành lý để máy bay có thể tiếp nhận nhiều nhiên liệu hơn.

Sau hai năm lên kế hoạch, tuyến bay thẳng từ New York đến Auckland mới được đưa vào khai thác gần đây. Sau 16h bay trên bầu trời, chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối hai thành phố đã hạ cánh thành công tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) vào ngày 17/9. Thời gian bay trung bình là 17 giờ 35 phút. Đây là chuyến bay dài thứ 4 thế giới.

Sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ). Ảnh: Unsplash.

Trả lời Radio New Zealand, ông David Morgan, Giám đốc điều hành bộ phận an toàn bay của Air New Zealand, cho biết trong tuần đầu khai thác, chuyến bay từ New York đi Auckland gặp sự cố về gió lớn theo mùa. Khu vực Bắc Mỹ xảy ra hiện tượng này thường xuyên.

"Chuyến bay buộc phải kéo dài hơn thời gian trung bình. Ngoài ra, để cung cấp đủ nhiên liệu cho chặng bay dài, chúng tôi phải giảm tải trọng bằng cách giảm lượng hành khách cũng như số hành lý", ông Morgan giải thích.

Theo vị giám đốc điều hành này, các máy bay của Air New Zealand có thể chở tối đa 260 hành khách trong chuyến Auckland - New York. Do vấn đề thời tiết, các chuyến bay phải giới hạn sức chứa ở chiều New York - Auckland còn 215 người/chuyến. Hiện tại, trọng tải hành khách tiếp tục cắt giảm còn 180 người vì tình hình thời tiết xấu thêm.

Trước đó, hãng hàng không đã buộc phải dỡ hành lý của 65 hành khách tại sân bay John F. Kennedy trong chuyến bay đầu tiên của chặng bay New York - Auckland ngày 17/9. Cũng trong cuối tuần trước, hãng hàng không đành hủy chuyến của 15 hành khách đã đặt chỗ. Hai bên đều thỏa thuận với các điều kiện bồi thường chuyến bay hoãn/hủy.