Hàng ăn phố cổ mở cửa là thấy mất tiền

Trước dịch, quán có 3 nhân viên nhưng hiện đã cắt giảm một người. Thông thường, 2 nhân viên sẽ bán một ca. Tuy nhiên, do giờ không có khách, mỗi nhân viên sẽ bán một ngày. Chủ quán cũng hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày cho nhân viên và chỗ ở cho họ. Chia sẻ với Zing, Văn Thị Hương (quê Nghệ An), nhân viên của quán, cho biết mình đã kẹt ở Hà Nội từ đầu năm. "May mắn là được cô chủ giúp đỡ chứ giờ thuê trọ cũng chết. Quán vẫn mở, cũng có lương nên tôi cũng có đồng ra, đồng vào", Hương nói.