Hana Ban Mê kể chuyện giữ tươi rau củ từ nông trại đến bàn ăn

Cà chua tươi căng bóng hay salad xanh mướt giòn rụm giữ được chuẩn tươi ngon vị nguyên bản chỉ có được khi được trồng trọt với kỹ thuật điêu luyện và bảo quản đúng chuẩn.

Theo cô nông dân triệu view Hana Ban Mê, rau xanh sau khi thu hoạch phải được bảo quản chuẩn nhiệt độ và độ ẩm để giữ vị tươi ngon như vừa thu hoạch. Bởi nếu nguyên liệu đến tay người dùng không còn giữ được trọn vẹn hương vị nguyên bản thì thật đáng tiếc.

“Mỗi luống rau đều trải qua cả xuân hạ thu đông”

“Thật đáng tiếc khi nguyên liệu đến tay bạn không còn tươi ngon”, Hana Ban Mê chia sẻ. Bởi mỗi ngọn rau xanh, cụm quả chín muốn được thu hoạch có khi phải trải qua cả xuân hạ thu đông. Trong từng nguyên liệu, đấy là tất cả nắng mưa của đất trời, sự chăm sóc kỹ lưỡng, nỗi niềm đau đáu cùng nhiều năm kinh nghiệm của người nông dân”, Hana Ban Mê chia sẻ.

Từng ngọn rau xanh được chăm chút kỹ lưỡng từ người nông dân, trải qua cả xuân hạ thu đông trước khi đến tay người dùng.

Thế nhưng, vì không được bảo quản đúng cách, trên hành trình từ nông trại đến bàn ăn, hương vị của nguyên liệu thất thoát, độ tươi ngon giảm sút. Người dùng vì thế mà không thể thưởng thức được hương vị nguyên bản của nguyên liệu.

Với kinh nghiệm và kiến thức về các loại nông sản, Hana lý giải nước là thành phần chủ yếu trong kết cấu của nhóm thực phẩm rau xanh, củ quả. Do đó, giữ được lượng nước không thất thoát chính là bí quyết giữ được độ ẩm, tươi giòn, căng mọng của nhóm thực phẩm này.

Lượng nước trong rau củ sẽ mất đi khi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Vì thế, ngay khi bảo quản trong những ngăn chuyên biệt, hộp kín ở các tủ lạnh thông thường, rau vẫn úa đi nhanh chóng, giảm độ tươi ngon, hay đóng đá nếu vô tình để thực phẩm quá gần giàn lạnh.

Điều này khiến chất lượng của thực phẩm “thất thoát”, hành trình đưa thực phẩm tươi ngon từ nông trại đến bàn ăn không thể trọn vẹn.

Độ ẩm chuẩn giúp giữ “phẩm chất” của nguyên liệu

Các bữa ăn đề cao sức khỏe dần trở thành tiêu chuẩn của lối sống mới, hiện đại. Chiếc tủ lạnh với giải pháp công nghệ mới, đảm bảo chất lượng và hương vị vốn có của nguyên liệu trở thành một phần của công thức tạo nên bữa ăn an toàn.

Chiếc tủ lạnh giữ được độ ẩm đúng chuẩn sẽ bảo vệ được hương vị nguyên bản của nguyên liệu.

Cô nông dân Hana Ban Mê bật mí tủ lạnh Samsung với công nghệ Twin Cooling Plus 2 Dàn lạnh độc lập là cách lưu trữ rau xanh hiệu quả. Trong clip mới nhất, Hana giải thích sự khác biệt của công nghệ giữ lạnh này. So với tủ lạnh một dàn lạnh thông thường, công nghệ 2 Dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus đảm bảo độ ẩm tối ưu, giúp nguyên liệu tươi ngon gấp 2 lần, giữ trọn vitamin và dưỡng chất.

Video - Hana Ban Mê và bí quyết giữ tươi rau củ Vị tươi ngon nguyên bản của rau củ chỉ có được khi trồng trọt với kỹ thuật điêu luyện và được bảo quản đúng chuẩn.

"Nhờ vậy, người tiêu dùng luôn có những quả cà chua tươi, căng bóng hay salad xanh mướt, giòn rụm mang hương vị nguyên bản như vừa thu hoạch tại nông trại”, Hana chia sẻ.

Công nghệ 2 dàn lạnh trên Samsung Twin Cooling Plus giúp tối ưu 70% độ ẩm.

Ngoài ra, công nghệ 2 Dàn lạnh độc lập giúp ngăn mát và ngăn đông hoàn toàn tách biệt, loại bỏ hiện tượng bị lẫn mùi, giữ hương vị thuần khiết cho từng loại nguyên liệu.

Tủ lạnh này của Samsung cũng có thể linh hoạt chuyển đổi ngăn đông thành ngăn mát với 5 nhu cầu sử dụng khác nhau, cho phép người dùng tắt bớt một ngăn bất kỳ khi không cần thiết, khởi động chế độ tiết kiệm điện, du lịch hay 2 ngăn mát… phù hợp với từng nhu cầu đặc biệt, tối đa khả năng cá nhân hóa của tủ. Thiết bị cũng được Samsung chăm chút thiết kế để phù hợp với căn bếp hiện đại, vận hành ổn định và ít gây tiếng ồn, mang đến trải nghiệm thoải mái cho người dùng.

Giải pháp làm lạnh của Samsung không chỉ giúp bữa ăn của người dùng tươi ngon hơn mà còn là sự trân trọng với công sức của người nông dân.

Bằng cách mang đến giải pháp làm lạnh hiệu quả, đúng chuẩn, Samsung góp phần quan trọng trong hành trình đưa hương vị nguyên bản từ nông trại đến từng bữa ăn của người dùng. Giải pháp ứng dụng công nghệ mới không chỉ giúp giữ gìn các thành phần dinh dưỡng trọn vẹn, nâng niu sức khỏe của người dùng, mà còn là sự trân trọng những câu chuyện đầy cảm hứng và tâm huyết của người nông dân.