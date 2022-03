Han So Hee xuất hiện sau vụ ồn ào không trả nợ cho mẹ

Ngôi sao sinh năm 1994 vào vai nữ chính Lee Eun Soo trong phim "Soundtrack #1”. Đóng cặp cùng cô là tài tử Park Hyun Sik.

Theo Star News, sáng 23/3, buổi giới thiệu bộ phim Soundtrack #1 diễn ra với sự góp mặt của hai diễn viên chính gồm Han So Hee và Park Hyun Sik. Bộ phim ca nhạc lãng mạn do đạo diễn Kim Hee Won - người từng ghi dấu ấn với bom tấn Vincenzo của TVN cầm trịch. Đây là sự kiện đầu tiên Han So Hee xuất hiện sau ồn ào gia đình.

Tại sự kiện, Han So Hee xuất hiện trong trang phục nổi bật cùng nam chính Park Hyun Sik. Cô cho biết bản thân muốn làm mới mình sau những vai diễn trước đó nên đã quyết định nhận lời mời góp mặt trong Soundtrack #1.

Han So Hee và bạn diễn trong buổi giới thiệu phim mới. Ảnh: Dispatch.

“Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với Park Hyun Sik. Trước đây, tôi nghe mọi người nhận xét anh là người có nhân cách tốt và tâm huyết với công việc. Trên phim trường, anh ấy là người bắt chuyện với tôi trước và nói đùa rất nhiều. Park Hyun Sik dễ thương và hài hước”, Han So Hee nhận xét về bạn diễn.

Trong phim, ngôi sao sinh năm 1994 hóa thân thành nhà soạn nhạc Lee Eun Soo - một người có tính cách vui vẻ và thẳng thắn. Park Hyun Sik trong vai nhiếp ảnh gia Han Sun Woo. Anh có tính cách hiền lành, ấm áp. Cả hai là bạn thân trong 20 năm. Sau khi ở chung nhà hai tuần, họ mới thực sự hiểu rõ tình cảm dành cho nhau.

Vào ngày 22/3, ê-kíp tung những hình ảnh đầu tiên của đôi bạn Han Sun Woo và Lee Eun Soo thời trung học. Cả hai diện đồng phục và đứng cạnh xe đạp.

“Cặp diễn viên chính thể hiện tinh thần hợp tác trong quá trình thực hiện bộ phim. Họ cũng có nhiều tương tác đáng mong đợi”, đại diện đoàn phim Soundtrack #1 tiết lộ.

Soundtrack #1 cũng là phim mới nhất của Han So Hee sau khi nữ diễn viên vướng vào vụ rắc rối nợ nần của mẹ. Cụ thể, đầu tháng 3, mẹ của Han So Hee bị kiện vì chưa trả khoản vay 85 triệu won từ năm 2018. Bà dùng tài khoản được đứng tên con gái để mượn số tiền trên.

Phía công ty quản lý của Han So Hee là 9ato Entertainment thông báo nữ diễn viên không có kế hoạch trả nợ thay mẹ cô.

Đại diện của nữ diễn viên nhấn mạnh: “Han So Hee không chịu trách nhiệm về khoản nợ của mẹ cô ấy. Điều này nhằm ngăn chặn việc mẹ cô ấy sử dụng tên của con gái để vay tiền trong tương lai. Chúng tôi cũng muốn ngăn chặn mọi hành động tống tiền dựa trên việc Han So Hee là người nổi tiếng. Họ là mẹ con và thật khó để cắt đứt mối quan hệ do ông trời ban tặng. Rất tiếc cho các nạn nhân nhưng chúng tôi giữ vững lập trường với hy vọng điều này không tái diễn".