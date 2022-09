Han So Hee xuất hiện sau tai nạn phim trường

Han So Hee bị thương ở mặt khi quay phim "Kyungseong Creature" hồi đầu tháng 8. Hiện tại, nữ diễn viên đã hồi phục.

Naver đưa tin ngày 1/9, Han So Hee tham gia sự kiện thương mại với ngoại hình đẹp rạng rỡ. Đây là lần đầu ngôi sao Thế giới hôn nhân xuất hiện công khai sau tai nạn trên phim trường. Người đẹp được cho là đã hồi phục cả sức khỏe và tinh thần.

Trước đó, ngày 3/8, Han So Hee gặp chấn thương khi đang quay cảnh hành động trong phim truyền hình Kyungseong Creature. Đại diện công ty quản lý của Han So Hee cho biết cô bị thương ở mắt, phải nhập viện cấp cứu, may mắn người đẹp không phải phẫu thuật.

Han So Hee rạng rỡ xuất hiện sau tai nạn.

Bên cạnh đó, bản sao Song Hye Kyo còn bị nghi mắc phải các vấn đề tâm lý khi đăng tải nhiều hình ảnh khó hiểu trên Instagram. Các bức tranh với chủ đề liên quan tới bạo lực tình dục, bị ép buộc với màu sắc rùng rợn. Thậm chí, nhiều người cho rằng đó là lời kêu cứu của nữ diễn viên. Người hâm mộ sợ Han So Hee chịu sự chèn ép từ các ông lớn quyền lực trong ngành giải trí.

Tuy nhiên, nữ diễn viên chia sẻ: "Mọi người hẳn rất lo lắng cho tôi đúng không. Tôi không sao. Tôi đang dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và vẽ. Đã lâu rồi tôi không có thời gian dành cho bản thân".

Trước đó, Han So Hee cũng gặp khó khăn khi mẹ cô dùng danh nghĩa của con gái để vay nặng lãi. Theo công ty quản lý, mẹ Han So Hee đã sử dụng tài khoản ngân hàng do nữ diễn viên đứng tên trong quá trình vay tiền. Tài khoản nói trên được tạo khi Han So Hee ở tuổi vị thành niên và không được sự cho phép của cô. Bà Shin đã sử dụng tài khoản này để vay tiền mà Han So Hee không hề hay biết.

Sau nhiều lần trả nợ thay mẹ và xin lỗi nạn nhân, ngôi sao Thế giới hôn nhân quyết tâm vạch rõ giới hạn với mẹ ruột và thông báo không giải quyết các món nợ của mẹ. Việc này từng gây tranh cãi khi đi ngược các chuẩn mực đạo đức xã hội tại Hàn Quốc.

Han So Hee sinh năm 1994, bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với những vai diễn nhỏ trong phim Reunited Worlds, Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018). Cô được đánh giá là nữ diễn viên có ngoại hình nổi bật hiện nay, được gọi là bản sao của Song Hye Kyo.

Han So Hee đang là nữ diễn viên trẻ có sự nghiệp phát triển nhanh trên màn ảnh Hàn. Có vẻ đẹp mong manh, cô lựa chọn các vai gai góc, tiểu tam gây ấn tượng.

Sau khi nổi tiếng với vai diễn tiểu tam Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân (The World of Married), Han So Hee liên tục đảm nhận vai nữ chính trong những dự án phim mới. Năm 2021, Han So Hee gần như phủ sóng truyền thông khi cô liên tục có phim lên sóng.

Tuy nhiên, phong độ diễn xuất của nữ diễn viên được nhận xét không ổn định. Cô từng gây thất vọng với Nevertheless. Đến My Name, cô thay đổi hình tượng trong bộ phim hành động và được đánh giá tiến bộ.

Ngày 29/8, Sports Kyunghyang đưa tin hai diễn viên Song Hye Kyo và Han So Hee góp mặt trong bộ phim kinh dị bí ẩn mới của đạo diễn Lee Eung Bok. Phim có tựa đề The Price of Confession. Khán giả mong đợi sự hợp tác của hai người đẹp.