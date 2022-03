Han So Hee từ chối trả nợ cho mẹ

Mẹ của Han So Hee bị kiện vì chưa trả khoản vay 85 triệu won từ năm 2018. Bà dùng tài khoản được đứng tên con gái để mượn số tiền trên.

Ngày 7/3, công ty quản lý của Han So Hee là 9ato Entertainment thông báo nữ diễn viên không có kế hoạch trả nợ thay mẹ cô. Theo công ty quản lý, mẹ của Han So Hee đã sử dụng tài khoản ngân hàng do nữ diễn viên đứng tên trong quá trình vay tiền. Tài khoản nói trên được tạo khi Han So Hee ở tuổi vị thành niên và không được sự cho phép của cô. Bà Shin đã sử dụng tài khoản này để vay tiền mà Han So Hee không hề hay biết.

Trước đó, mẹ Han So Hee cũng làm việc tương tự, thậm chí giả mạo giấy tờ. Nhiều vụ việc liên quan đến mẹ của nữ diễn viên sau đó được đưa ra xét xử và tòa án phán xét tất cả sự việc không liên quan đến Han So Hee.

“Theo tòa án quận Ulsan vào ngày 8/4/2021, bị đơn (tức mẹ Han So Hee) đã sử dụng tài khoản dưới tên của Han So Hee. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng để chứng minh Han So Hee phải chia sẻ trách nhiệm với khoản nợ của bị đơn. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra những lo ngại liên quan đến cuộc sống riêng tư của Han So Hee. Nhưng chúng tôi đang đưa ra lời giải thích vì không muốn có thêm nạn nhân trong tương lai”, công ty giải trí thông báo.

Han So Hee tuyên bố không trả khoản nợ cho mẹ cô.

Đại diện của nữ diễn viên nhấn mạnh: “Han So Hee không chịu trách nhiệm về khoản nợ của mẹ cô ấy. Điều này nhằm ngăn chặn việc mẹ cô ấy sử dụng tên của con gái để vay tiền trong tương lai. Chúng tôi cũng muốn ngăn chặn mọi hành động tống tiền dựa trên việc Han So Hee là người nổi tiếng. Họ là mẹ con và thật khó để cắt đứt mối quan hệ do ông trời ban tặng. Rất tiếc cho các nạn nhân nhưng chúng tôi giữ vững lập trường với hy vọng điều này không tái diễn".

Trước đó, JTBC đưa tin cảnh sát Bangbae của Seoul nhận được hồ sơ chống lại mẹ của một người nổi tiếng với tội danh lừa đảo số tiền 85 triệu won ( 70.489 USD ). Bà vay số tiền trên từ người quen trong khoảng thời gian tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Bà hứa trả một số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng không trả.

Phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ người phụ nữ nói trên chính là mẹ của nữ diễn viên Han So Hee. Mẹ của Han So Hee đã vay tiền vào một tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên. Mẹ của Han So Hee nói trong cuộc phỏng vấn với Lee Jin Ho: "Đó là lỗi của tôi khi đã không trả khoản tiền vay đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà không phải khai phá sản".

Đây không phải lần đầu tiên mẹ của Han So Hee vướng vào vụ kiện đòi nợ. Tháng 7/2020, Han So Hee chia sẻ: "Tôi biết về việc mẹ tôi mắc nợ sau khi tôi 20 tuổi và đã trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt. Tôi sai lầm khi nghĩ tôi có thể giải quyết vấn đề bằng cách trả nợ cho bà ấy. Thế nhưng, việc đó chỉ khiến ngày càng có nhiều nạn nhân hơn".

Han So Hee sinh năm 1994, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai tiểu tam Yeo Dakyung trong phim The World of the Married. Cha mẹ ly hôn khi cô 5 tuổi. Từ nhỏ, nữ diễn viên sống cùng bà ngoại. Han So Hee cho biết cô không liên lạc với mẹ từ khi tốt nghiệp trung học.