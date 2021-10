Han So Hee tăng 10 kg cho vai diễn

Han So Hee được kỳ vọng thay đổi hình tượng, tiến bộ về diễn xuất trong phim mới "My Name". Đây là dự án hành động đầu tiên của nữ diễn viên.

Thử sức với vai diễn mới

Newsis đưa tin ngày 5/10, Han So Hee cùng Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun tham gia buổi họp báo giới thiệu bộ phim mới mang tên My Name. Trong sự kiện, So Hee cho biết vai diễn Ji Woo trong My Name mang đến trải nghiệm chưa từng có cho cô. Phim dài 8 tập với hành trình trả thù và tìm ra thủ phạm đã giết cha mình của Ji Woo. Theo Han So Hee, nhân vật Ji Woo dũng cảm, liều lĩnh thậm chí mạo hiểm cả mạng sống. Nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết cô tăng 10 kg để đảm nhận vai Ji Woo. Cô ăn bất cứ khi nào muốn và chăm tập luyện trong suốt một tháng để cơ thể khỏe khoắn, tăng cơ bắp. Han So Hee cũng tham gia nhiều lớp học hành động.

Sự kỳ vọng sau phim 19+ Nevertheless

Sau khi nổi tiếng với vai diễn tiểu tam Yeo Da Kyung trong The World of Married, Han So Hee liên tục đảm nhận vai nữ chính trong những dự án phim mới. Năm 2021, Han So Hee gần như phủ sóng truyền thông khi cô liên tục có phim lên sóng. Tháng 6, nữ diễn viên được chú ý khi tham gia dự án Nevertheless cùng Song Kang. Đây là phim tình cảm, được gắn nhãn 19+ nên có nhiều cảnh quay thân mật. Với Nevertheless, Han So Hee cho thấy hình ảnh nhẹ nhàng và có phần ngây thơ. Nevertheless đạt rating khiêm tốn nhưng liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc cũng như quốc tế. Ở bộ phim này, diễn xuất của Han So Hee và tương tác giữa cô với Song Kang vấp phải ý kiến trái chiều. Do đó, khán giả đang mong chờ sự lột xác của Han So Hee về cả hình tượng lẫn diễn xuất ở My Name.

Đổi đời nhờ vai tiểu tam

2020 có thể coi là năm đổi đời của Han So Hee khi cô tham gia phim The World of Married. The World of Married là một trong những bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất Hàn Quốc năm 2020. Tập cuối cùng của phim đạt rating 24,33%, phá vỡ kỷ lục trước đó là 23,78% do Sky Castle nắm giữ. Thời gian đó, sự quan tâm của công chúng với Han So Hee tăng vọt. Cô liên tục xuất hiện trên các tạp chí, diễn đàn Hàn Quốc, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và chiến thắng giải thưởng Tân binh của năm tại lễ trao giải Asia Artist Awards. Cô cũng được chọn vào hạng mục Phụ nữ của năm - Gương mặt mới do tạp chí ELLE Hàn Quốc bình chọn.

Khởi đầu khó khăn

Trước khi thành công với vai diễn trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee có quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách. Han So Hee chuyển đến Seoul năm 19 tuổi với chưa đầy 300.000 won trong túi. Cô bắt đầu làm việc trong một công ty kinh doanh bia trước khi chuyển sang đóng MV cùng với các thần tượng Kpop như SHINee, Jung Yong Hwa. Theo Daum, Han So Hee chia sẻ thời gian đó cô đã làm việc từ sáng sớm đến lúc mặt trời mọc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống khi đó khó khăn nhưng cô không nuối tiếc vì nó đem đến nhiều bài học. Sau đó, Han So Hee bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với những vai diễn nhỏ trong phim Reunited Worlds, Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018).