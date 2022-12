Han So Hee nổi bật khi đứng cạnh dàn sao quốc tế

Han So Hee sinh năm 1994 và bước chân vào làng giải trí với vai trò là người mẫu thời trang năm 2016. Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong các MV Tell Me What To Do của Shinee và The Hardest Part của Roy Kim. Đến năm 2017, Han So Hee rẽ hướng trở thành diễn viên. Thời gian đầu, cô đóng vai phụ trong các dự án Reunited Worlds, Money Flower (2017) hay 100 Days My Prince (2018). Ảnh: My Daily.