Han So Hee luôn mang dao bên người khi đóng ‘My Name’

Nữ diễn viên Han So Hee chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai nữ chính trong bộ phim “My Name”. Cô cho hay bản thân đã tích cực tập võ, tăng cân để hợp với tạo hình nhân vật.

Mới đây, The Swoon đã đăng video hậu trường của bộ phim truyền hình My Name. Trong video, Han So Hee cùng bạn diễn đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị và luyện tập cho các nhân vật trong phim.

“Trên phim, chúng tôi sử dụng dao và súng khi giao chiến. Tôi luôn luôn mang dao bên người để làm quen với nhân vật”, Han So Hee chia sẻ. Trong phim, nhân vật Ji Woo do cô thủ vai thường đơn độc chống lại nhiều đối thủ mạnh hơn mình, tạo ra các pha giao chiến ác liệt.

Cảnh Ji Woo đánh ngã một đối thủ trên cơ trong tập 1 của My Name. Ảnh: Netflix.

Cô cũng cho hay ưu tiên hàng đầu của mình là không làm bạn diễn bị thương trong lúc cùng quay các cảnh hành động. “Tôi tập luyện chăm chỉ không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn tránh làm bạn diễn bị thương. Chúng tôi cần quay bộ phim một cách thật an toàn”.

Tại sự kiện họp báo ra mắt My Name, ê-kíp tiết lộ để chuẩn bị cho bộ phim, các diễn viên đã tham gia khóa học kéo dài hai tháng tại trường võ thuật. Riêng Han So Hee đã ở lại luyện tập thêm một tháng để nhuần nhuyễn các pha chiến đấu và cảnh hành động. Nỗ lực của nữ diễn viên được bạn diễn Park Hee Soon và Ahn Bo Hyun khen ngợi.

Trước đó, Han So Hee cũng tiết lộ với báo chí bản thân đã tăng gần 10 kg trước khi My Name bấm máy để cơ thể trở nên vạm vỡ, phù hợp với mô tả nhân vật Ji Woo. Cuộc lột xác về hình ảnh của nữ diễn viên được khán giả đồng tình ủng hộ.

Hình ảnh Han So Hee tại trường huấn luyện võ thuật. Ảnh: The Swoon.

My Name đánh dấu màn lột xác của Han So Hee, thoát khỏi kiểu vai thiếu nữ trong sáng, chập chững vào đời trong các bộ phim tâm lý xã hội. Trong phim, Ji Woo sớm mất mẹ, sống cùng người cha là xã hội đen. Cô bị bạn bè bắt nạt, xa lánh. Sau cái chết bất minh của cha, cuộc đời Ji Woo chìm trong đau thương và bất hạnh.

Dù bị coi thường, chà đạp cả về thể xác lẫn tinh thần, Ji Woo vẫn cắn răng chịu đựng, chờ ngày trả thù cho cha. Dưới sự che chở, giúp đỡ từ chiến hữu của cha, Ji Woo có thân phận mới, gia nhập ngành cảnh sát và bắt đầu cuộc đời một kẻ hai mang.

Trong quá khứ, Han So Hee từng được biết đến vì ngoại hình tương đồng với đàn chị Song Hye Kyo. Dù còn nhiều thiếu sót, cô vẫn để lại ấn tượng cho khán giả bằng vai “tiểu tam” giật chồng trong bom tấn truyền hình The World of Married (2020). Năm 2021, khán giả tái ngộ Han So Hye trên màn ảnh nhỏ với vai cô sinh viên nghệ thuật trong Nevertheless.