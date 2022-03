Han So Hee không phải trả tiền nợ thay mẹ

Tòa án nhân dân quận Ulsan tuyên bố Han So Hee không liên quan và không có nghĩa vụ trả nợ thay mẹ, dù các nạn nhân đã đệ đơn kiện đích danh nữ diễn viên.

Ngày 8/3, TV Report đưa tin tòa án nhân dân quận Ulsan đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ việc mẹ Han So Hee nợ tiền. Theo đó, tòa tuyên bố Han So Hee không liên quan và không có nghĩa vụ trả nợ thay mẹ, dù cô mới là người bị nạn nhân kiện lên tòa án.

Theo tài liệu do Dispatch công bố, tòa án nhân dân quận Ulsan đã đưa ra phán quyết trên trong cả hai phiên tòa. Phía bị cáo dùng tin nhắn nữ diễn viên từng gửi cho mẹ với nội dung: "Con sẽ cố gắng để giúp mẹ" để làm bằng chứng, ép Han So Hee phải chịu trách nhiệm với khoản nợ.

Tòa án tuyên bố Han So Hee không phải chịu trách nhiệm, cũng không cần trả nợ thay mẹ.

Tuy nhiên, phía tòa án cho rằng tin nhắn trên không đủ điều kiện để quy kết rằng Han So Hee đã cho phép mẹ chuyển khoản nợ phải trả lên cô. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kết luận cô không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào trong sự việc dù mẹ cô đã sử dụng tài khoản đứng tên cô để vay tiền.

Trước đó, vào năm 2019, bà Shin - mẹ Han So Hee - đã vay 40 triệu won ( 33.000 USD ) từ người quen (gọi là A) và tuyên bố nữ diễn viên là người bảo lãnh khoản vay. Do bà Shin không trả tiền đúng hạn, A đã kiện Han So Hee lên tòa án dân sự, yêu cầu cô hoàn trả cả số tiền gốc và tiền lãi với tư cách người bảo lãnh.

Tiếp đó, một người khác (gọi là B) cũng đệ đơn kiện lên tòa án vì mẹ của nữ diễn viên 28 tuổi tiếp tục dùng tên con gái để vay tiền. Tổng khoản tiền nợ và phí chậm trả lên tới 270 triệu won ( 223.000 USD ).

Đại diện Han So Hee, công ty quản lý 9ato Entertainment cho biết cô không có ý định trả nợ thay mẹ thêm bất kỳ lần nào nữa. Trước khi nổi tiếng, Han So Hee phải làm thêm nhiều công việc vất vả để trả nợ thay mẹ, dù bà Shin không nuôi nấng và dạy dỗ cô bất kỳ ngày nào. Vào tháng 7/2020, cô lên tiếng xin lỗi các nạn nhân bị mẹ ruột lừa tiền, sau đó cô tuyên bố không chịu trách nhiệm với các khoản vay của mẹ thêm lần nào nữa.