Han So Hee không được thông báo quay cảnh 18+ ở 'My Name'

Han So Hee chia sẻ cô không biết mình phải quay cảnh nóng với Ahn Bo Hyun. Phân đoạn ân ái trên được thêm vào khi bộ phim đã quay được một nửa nội dung.

Bài báo ngày 22/10 của Hankook Ilbo tiết lộ đạo diễn Kim Jin Min của phim My Name bị chỉ trích vì không thông báo với Han So Hee về cảnh nóng trong phim. Han So Hee cho biết cô đã phân vân rất nhiều, không dám chắc có thể ghi hình vì không được chuẩn bị tinh thần cho cảnh trên.

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn trực tuyến vào ngày 20/10, Han So Hee cho biết cô chỉ được nghe về việc mình phải quay cảnh nóng với Ahn Bo Hyun khi đã ghi hình được quá nửa bộ phim.

Cảnh nóng giữa Han So Hee và Ahn Bo Hyun được thêm vào khi bộ phim đã ghi hình được một nửa. Ảnh: Netflix.

"Tôi đang quay đến phần giữa của phim, và tôi nghe được rằng kịch bản của tập 7-8 (tập cuối) đang được sửa lại. Tôi đã phân vân rất nhiều rằng điều đó có đúng đắn không và liệu tôi có làm được không", nữ diễn viên nói.

Theo chia sẻ của Han So Hee, ban đầu bộ phim không hề có cảnh giường chiếu nào. Do đó, nữ diễn viên không hề được chuẩn bị tinh thần, cũng như trao đổi cụ thể với ê-kíp về việc quay cảnh nhạy cảm trên. Đạo diễn và biên kịch đã tự ý sửa đổi kịch bản, thêm cảnh nóng vào khi chưa thông báo với diễn viên.

Khán giả Hàn Quốc đã chỉ trích đạo diễn Kim Jin Min về hành động trên, cho rằng anh đã vi phạm quy tắc đạo đức nghề. Nhiều người cho rằng ê-kíp sản xuất cố gắng đưa cảnh nóng vào phim để lôi kéo người xem, đây là hành động khiến cốt truyện của phim bị đứt đoạn, không liền mạch. Ngoài ra, phân cảnh ân ái trên cũng bị cho là thừa thãi, "bỏ đi cũng không sao".

Khán giả Hàn Quốc bức xúc vì đạo diễn không tôn trọng Han So Hee. Ảnh: Netflix.

Khán giả cho rằng đạo diễn và biên kịch phải xin phép Han So Hee, nếu cô đồng ý quay cảnh nóng mới được phép sửa kịch bản. Một số ý kiến khuyên Han So Hee nên kiện đạo diễn.

Các ngôi sao thế giới nhiều lần lên tiếng về việc đóng cảnh nóng trên phim, cho biết họ phải được chuẩn bị tâm thế từ trước khi bấm máy, luôn phải có bác sĩ tâm lý theo sát để hỗ trợ. Nhiều người bị tổn thương, để lại ám ảnh tâm lý sau khi đóng cảnh nóng trên màn ảnh.

Thậm chí, minh tinh Keira Knightley từng tuyên bố: "Quay cảnh giường chiếu chỉ để thỏa mãn mắt nhìn của đàn ông là điều khó chịu nhất trên đời, tôi sẽ không bao giờ quay những cảnh đó nữa".

Vì vấn đề trên, khán giả và giới phê bình phim Hàn Quốc đang chỉ trích ê-kíp sản xuất phim My Name. Đạo diễn Kim Jin Min cũng chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho việc tự ý thêm cảnh nóng vào kịch bản khi chưa xin phép diễn viên.