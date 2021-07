Han So Hee đóng phim cùng Joo Ji Hoon

Han So Hee và Joo Ji Hoon xác nhận sẽ thủ các vai chính trong bộ phim điện ảnh “Gentleman”. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Han So Hee.

Ngày 15/7, trang Xsports News đưa tin đại diện của nữ diễn viên Han So Hee và tài tử Joo Ji Hoon xác nhận cả hai sẽ đảm nhận các vai chính của bộ phim Gentleman. Tác phẩm giật gân lấy đề tài điều tra phá án sẽ bấm máy trong tháng 8 và dự kiến phát hành vào tháng 5/2022.

Gentleman do Kim Kyung Won đạo diễn. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai của nhà làm phim sau The Artist: Reborn (2017). Gentleman cũng là dự án điện ảnh đầu tiên của Han So Hee sau khi góp mặt trong những bộ phim truyền hình được biết đến rộng rãi như The World of the Married (2020) hay Nevertheless (2021).

Joo Ji Hoon và Han So Hee sẽ vào vai thám tử và công tố viên trong dự án chung. Ảnh: Xsports.

Trong phim, Joo Ji Hoon hóa thân thành Ji Hyun Soo, một thám tử tư bị đổ tội giết người. Hành trình tự minh oan sau đó đã kéo anh vào một vòng xoáy tội ác lớn hơn. Để kịp làm sáng tỏ chân tướng vụ giết người cũng như xóa bỏ lời cáo buộc nhắm vào mình trong vòng một tuần, Hyun Soo đã bắt tay với công tố viên Kim Hwa Jin (Han So Hee).

Hồi tháng 6, Star News từng đưa tin Han So Hee và Joo Ji Hoon đang trong giai đoạn thương thảo để góp mặt vào một dự án điện ảnh sắp bấm máy. Khi ấy, ngôi sao của series phim Kingdom vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Cliffhanger cho đài cáp tvN còn series Nevertheless do Jtbc sản xuất với Han So Hee thủ vai chính cũng bắt đầu phát sóng.