Han So Hee đóng cặp cùng Song Kang trong phim mới

Đồng hành cùng Song Kang trong sự kiện họp báo ra mắt phim là Han So Hee - cũng là nữ chính của Nevertheless. Chia sẻ lý do tham gia bộ phim Nvertheless, nam diễn viên 9X cho biết: “Tôi thật sự bị cuốn hút bởi nội dung phim hoàn toàn khác biệt so với những chuyện tình lãng mạn trước đây mà tôi từng thấy. Và tôi nghĩ đây là cơ hội để người xem có thể thấy được khía cạnh hoàn toàn mới của tôi".