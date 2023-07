Han So Hee bị fan cuồng Jungkook tấn công và sự độc hại ở Kpop

Sau khi thông tin Han So Hee đóng MV của Jungkook được công bố, nữ diễn viên bị tấn công trên mạng xã hội bởi những bình luận tiêu cực.

Thông tin nữ diễn viên Han So Hee tham gia MV Seven của thành viên BTS Jungkook đã gây ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Ít ngày trước, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee kết thúc quá trình quay MV Seven tại Los Angeles, Mỹ. Công ty quản lý của Han So Hee cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời về vấn đề này.

Trong khi đó, đại diện từ Big Hit Music, công ty quản lý BTS, cũng trả lời một cách mơ hồ. Họ tuyên bố: “Thật khó để xác nhận. Xin hãy thông cảm”. Câu trả lời này chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò và mong đợi của người hâm mộ.

Thế nhưng, ngay cả khi thông tin chưa được xác nhận, Han So Hee cũng bị tấn công trên trang cá nhân. Nữ diễn viên bị chỉ trích vô lý chỉ vì tin đồn quay MV chung với em út nhóm BTS.

Han So Hee bị fan cuồng Jungkook tấn công

Han So Hee đã xuất hiện trong nhiều MV nổi tiếng, chẳng hạn Tell Me What To Do của SHINee, That Girl của Jung Yong Hwa hay The Hardest Part của Roy Kim. Tuy nhiên, hiệu ứng của lần hợp tác với Jung Kook lớn hơn hẳn. Bài đăng Instagram gần đây nhất của cô nhận được lượng bình luận tăng đột biến, cao hơn nhiều so với mức độ tương tác thông thường của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, giữa những phản ứng tích cực, hàng loạt bình luận tiêu cực kèm theo biểu tượng cảm xúc ác ý xuất hiện tràn lan trên bài đăng gần đây của Han So Hee. Một bộ phận tài khoản mạng bày tỏ sự phản đối của họ với tin đồn hợp tác giữa Jungkook và Han So Hee. Một số thậm chí tuyên bố Han So Hee "không phù hợp với Jungkook" và những người khác nói "Jungkook chỉ dành cho Taehyung (tên thật của V)".

“ARMY (tên fan của BTS) không chấp nhận bạn”, “Bạn đang cố gây chú ý với Jungkook sao?”, “Cô gái hãy để Jungkook được yên”, là những bình luận xuất hiện ở bài đăng mới nhất của Han So Hee. Không biết những tài khoản để lại bình luận đó có thực sự là fan của BTS hay không. Hoặc họ có thể chỉ là anti-fan đang giả làm fan của Jungkook để khiến em út nhóm BTS bị ghét bỏ nhiều hơn (đây là tình trạng rất phổ biến ở fan Kpop). Tuy nhiên, đối tượng nào thì Han So Hee cũng đang là nạn nhân.

Trước Han So Hee, Jennie cũng bị tấn công với cách thức tương tự vì lộ hình hẹn hò V. Và việc bị “ném đá” vì hẹn hò nam thần tượng đang nổi tiếng thì Jihyo (TWICE), Taeyeon (SNSD) cũng từng trải qua. Tuy nhiên, Han So Hee khác Jennie, Jihyo, Taeyeon ở chỗ cô chỉ hợp tác trong một MV chứ không phải hẹn hò và thông tin cụ thể còn chưa được xác nhận.

Han So Hee bị tấn công một cách vô lý vì tin tức quay MV của Jungkook.

Do đó, việc cộng đồng mạng tấn công Han So Hee được đánh là hành động quá khích, cực đoan. Fan cuồng vốn đã rất nhức nhối ở Hàn Quốc nhưng với những gì Han So Hee đang trải qua, vấn đề này càng trở nên đáng lo ngại.

Sasaeng fan là thuật ngữ rất phổ biến trong ngành công nghiệp thần tượng. Nó chỉ những fan cuồng, luôn ám ảnh về thần tượng và có những hành vi cực đoan. Sự cuồng nhiệt được thể hiện bởi rất nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn rình rập nơi ở, bám theo xe, gọi điện thoại liên tục… hoặc tấn công những đối tác khác giới của thần tượng.

Việc tấn công đối tác khác giới đôi khi xuất phát từ tâm lý ganh tỵ, muốn “độc chiếm” thần tượng của fan cuồng. Fan cuồng nảy sinh tâm lý “hẹn hò” với thần tượng và bởi thế họ có thể tức giận bất cứ khi nào thấy ca sĩ yêu thích thân mật với đồng nghiệp khác giới.

Cũng vì thế, ngành giải trí Hàn Quốc đã có rất nhiều thay đổi trong những năm qua. Thời điểm ca sĩ Gen 2 (2003-2011) đang hoạt động, rất nhiều chương trình có sự tương tác giữa các thần tượng nam và nữ. 2PM có những sân khấu chung với SNSD và giữa họ có nhiều tương tác thân mật. Big Bang và Wonder Girls cũng vậy. Họ đều là những nhóm nhạc đình đám nhất thời điểm đó nhưng khi hợp tác không bị fan phản đối.

Tuy nhiên, tình trạng fan cuồng ngày càng nghiêm trọng và vì thế những sân khấu hay chương trình kết hợp ca sĩ nam với nữ dần thưa thớt. Các thần tượng cũng hạn chế tương tác với đồng nghiệp khác giới để tránh fan cuồng phản ứng quá khích.

Nỗi ám ảnh mang tên fan cuồng

Tình trạng fan cuồng từng nhiều lần khiến idol Kpop tức giận, kịch liệt phản đối. Lý do là hành động của sasaeng fan có thể gây ảnh hưởng tâm lý đến một số thần tượng. D.O, thành viên của nhóm nhạc EXO, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng anh gặp vấn đề tâm lý.

D.O dần nảy sinh tâm lý nạn nhân và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của thành viên nhóm EXO. Tâm lý nạn nhân khiến người mắc cảm thấy họ là nạn nhân của một xã hội "tàn nhẫn". D.O cho biết anh không thể kiểm soát cảm xúc khi xuất hiện trước công chúng.

D.O nói: “Cá nhân tôi thậm chí nảy sinh tâm lý nạn nhân vì sasaeng fan. Thật tệ khi tâm trạng của tôi thay đổi ngay cả khi nhìn thấy những người hâm mộ bình thường. Ngay cả tính cách của tôi cũng thay đổi. Tôi vốn là người nhút nhát và thận trọng nhưng vì sasaeng, tôi càng co mình hơn”.

D.O EXO khiếp sợ fan cuồng.

Trong cuộc phỏng vấn với Sports Seoul, các thành viên EXO chia sẻ: “Vấn đề fan cuồng rất nghiêm trọng. Nó làm chúng tôi tức giận. Lý do là thay vì làm hại chúng tôi, nó lại ảnh hưởng cả hàng xóm và những người không liên quan. Điều đó thật khó chịu. Ngoài ra, vì chúng tôi có nhiều sasaeng fan nên những người hâm mộ bình thường đôi khi bị nhầm lẫn thành sasaeng một cách bất công.”

Heechul của Super Junior cũng nảy sinh cảm giác hoang tưởng và tổn thương vì hành động của một số sasaeng fan gây ra cho anh. Trong chương trình Những chàng trai đẹp trai của thế kỷ 20, các ca sĩ thần tượng thế hệ đầu tiên Eun Ji Won của Sechs Kies và Moon Hee Joon của ban nhạc HOT cũng thừa nhận có cảm giác hoang tưởng bất cứ khi nào họ rời khỏi nhà. Eun Ji Won nói anh bắt đầu nghiện trò chơi điện tử vì ở nhà quá nhiều. Eun Ji Won muốn ở nhà vì sợ bị đám đông người hâm mộ vây quanh.

Bất chấp việc các thần tượng nhiều lần lên tiếng phản đối, tình trạng fan cuồng vẫn ngày càng đáng lo ngại ở thị trường Kpop, đặc biệt với những nhóm nhạc nam quá nổi tiếng như BTS.

Hơn nữa như thành viên EXO chia sẻ, fan cuồng đang khiến không chỉ các thần tượng mà cả đồng nghiệp của họ cũng e dè. Nhìn vào “tấm gương” Han So Hee, có lẽ những ca sĩ, diễn viên nữ khác sẽ rất lo ngại hoặc thậm chí không dám hợp tác với BTS nói riêng và những thần tượng nam đang nổi tiếng nói chung.