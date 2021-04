Han Sara, Quân A.P tham gia The Remix phiên bản mới

Han Sara, T.R.I và Quân A.P, DSmall là hai cặp đấu đầu tiên xác nhận tham gia The Heroes. Đây là phiên bản mới của The Remix lên sóng từ năm 2015.

Ngày 11/4, đơn vị sản xuất The Heroes - Thần tượng đối thần tượng xác nhận Han Sara là nghệ sĩ tiếp theo tham gia chương trình. Producer đồng hành cùng Han Sara tại The Heroes là T.R.I. Trước đó, Quân A.P và nhà sản xuất DSmall cũng thông báo tham gia chương trình. Nam ca sĩ Bông hoa đẹp nhất cho biết anh sẵn sàng thay đổi và thử thách bản thân khi đến với The Heroes.

Sự xuất hiện của Han Sara và Quân A.P được khán giả mong đợi. Quân A.P vốn quen thuộc với các ca khúc ballad và hình ảnh lãng tử, nhẹ nhàng. Ở chương trình, khán giả chờ đợi sự lột xác của nam ca sĩ. Trong khi đó, Han Sara là gương mặt 10X triển vọng của thị trường âm nhạc. Cô có phong cách âm nhạc trẻ trung với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Vì yêu là nhớ, Đếm cừu, Tớ thích cậu...

Quân A.P và Han Sara xác nhận tham gia chương trình. Ảnh: NVCC.



The Heroes là phiên bản mới của The Remix từng lên sóng và gây chú ý năm 2015. Trong The Heroes, ngoài 12 cặp ca sĩ, producer, còn có sự xuất hiện của các Master. Họ nhận xét, góp ý và định hướng âm nhạc cho 12 team. Master có thể là ca sĩ, nhạc sĩ hoặc những nhà sản xuất âm nhạc.

Trên ghế nóng, các Master lựa chọn về đội họ cho là phù hợp cá tính âm nhạc. 12 team ca sĩ - producer sẽ tính toán về định hướng, chất nhạc của bản thân phù hợp với Master nào nhất để đưa ra lựa chọn giữa 3 chiếc ghế nóng. The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 lên sóng từ cuối tháng 5.