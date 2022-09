Hàn Quốc đưa Do Kwon vào diện truy nã đỏ

Do Kwon sẽ gặp khó khăn trong việc bỏ trốn sang quốc gia khác sau khi lệnh truy nã đỏ của Interpol được ban hành.

Hàn Quốc yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với Do Kwon nếu ông ta tiếp tục lẩn trốn và né tránh trách nhiệm. Người đàn ông này là đồng sáng lập của TerraForm Labs, công ty đứng sau cú sập tiền số LUNA, cuốn bay hơn 60 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Cụ thể, hôm 19/9, Văn phòng Công tố Hàn Quốc tuyên bố đã gửi yêu cầu đến Interpol, nhờ can thiệp vào vụ việc. “Chúng tôi đang trong quá trình bổ sung Do Kwon vào danh sách truy nã đỏ trên Interpol và vô hiệu hóa thị thực của anh ta”, cơ quan này nói thêm.

Lệnh bắt giữ Do Kwon được Hàn Quốc phát đi hôm 14/9. Ảnh: Getty Images.

Theo Bloomberg, lệnh truy nã đỏ từ Cảnh sát Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực toàn cầu, khiến việc di chuyển của tội phạm trở nên khó khăn. Do Kwon sẽ không thể sử dụng visa và di chuyển giữa các quốc gia khác nhau. Đồng thời, lực lượng cảnh sát ở các nước có thể bắt giữ người đàn ông này để dẫn độ về Hàn Quốc.

Theo ông Shaun Leong, từ công ty Luật quốc tế Wither, Hiệp định Tương trợ Tư pháp cho phép cơ quan chức năng Singapore hỗ trợ nếu phía Hàn Quốc yêu cầu. "Nếu nhà chức trách Hàn Quốc đưa Do Kwon vào diện 'thông báo đỏ' của Interpol, ông ta sẽ gặp khó khăn trong việc xuất cảnh khỏi Singapore” ông Shaun Leong nói thêm.

Financial Times cho biết nhà chức trách Hàn Quốc từng nắm rõ việc Do Kwon ở Singapore. Tuy nhiên, cơ quan công tố từ chối cho biết liệu họ có nắm được vị trí chính xác của đồng sáng lập dự án Terra hay không. Đến ngày 17/9, cảnh sát Singapore tuyên bố Do Kwon không còn ở nước này.

Về phần mình, Do Kwon đã viết trên Twitter rằng ông không có gì để che giấu và đang "hoàn toàn hợp tác" với các cơ quan chính phủ. Nhưng nhà sáng lập Terraform Labs lại không cho biết chỗ ở hiện tại của mình.

“Chúng tôi đang trong quá trình tự bảo vệ mình ở nhiều thẩm quyền pháp lý. Chúng tôi luôn trung thực và mong muốn được làm rõ sự thật trong vài tháng tới", người đứng sau dự án Terra nói thêm.

Do Kwon khẳng định ông không hề bỏ trốn. Ảnh: @stablekwon.

Tuy nhiên, theo Yonhap News, các công tố viên đã bác bỏ điều này. Đồng thời họ khẳng định Do Kwon đã không hợp tác với cuộc điều tra. Thậm chí, qua một luật sư, ông thông báo với nhà chức trách rằng không có ý định có mặt để trả lời thẩm vấn.

Theo Bloomberg, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Do Kwon đang tẩu thoát kể từ khi rời khỏi Singapore. Đây cũng là lý do khiến lệnh truy nã được phát ra từ sớm, Văn phòng Công tố Hàn Quốc cho biết.

Sự sụp đổ của đồng stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) và token LUNA đã gây ra thất thoát lớn cho thị trường tiền mã hóa. Loại hình tài sản số này vẫn chưa thể phục hồi sau cú sốc. Đồng thời, nhà làm luật các nước đang tìm cách phòng ngừa để không xảy ra trường hợp tương tự. Với Hàn Quốc, người dân nước này đang mất dần sự quan tâm tới tiền mã hóa do không còn lòng tin.