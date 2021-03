Hàn Quốc tiếp tục gỡ bỏ 'Mr. Queen' chuyển thể từ phim Trung Quốc

Sau "Joseon Exorcist", bộ phim "Mr. Queen" của đài tvN cũng bị gỡ bỏ vì xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ các nhân vật có thật như vua Cheol Jong, vương hậu Shin Jung.

Sau vụ việc phim Joseon Exorcist bị cắt sóng vĩnh viễn vì xuyên tạc lịch sử, bộ phim gây tranh cãi trước đó là Mr. Queen cũng được đưa ra xem xét lại. Khán giả xứ kim chi liên tục chỉ trích và yêu cầu làm rõ vụ lùm xùm bôi nhọ nhân vật lịch sử của tác phẩm trên.

Theo Newsis và Star News, từ tối 26/3, các đoạn video trích đoạn phim Mr. Queen trên các nền tảng mạng liên quan đến đơn vị sản xuất tvN bắt đầu bị khóa quyền truy cập hoặc xóa vĩnh viễn. Các clip trên Naver và YouTube cũng dần bị gỡ bỏ. Có ý kiến dự đoán bản phim trên các nền tảng trực tuyến quốc tế cũng sẽ sớm bị xóa, dù nhà sản xuất đã bán bản quyền cung cấp ra nước ngoài.

Bộ phim Mr. Queen bắt đầu bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng phát sóng trực tuyến.

Bộ phim Mr. Queen đã vướng phải tranh cãi xuyên tạc lịch sử ngay từ thời điểm đang phát sóng vào cuối tháng 12/2020. Cụ thể, trong cảnh quay giữa nam và nữ diễn viên chính, nhân vật So Yong (Shin Hye Sun đóng) đã có câu thoại chế giễu ghi chép lịch sử về vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun đóng). Điều đáng nói là ghi chép trên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Khán giả Hàn cho rằng biên kịch đang phỉ báng vua Cheol Jong nói riêng và ghi chép lịch sử nổi tiếng nói chung.

Ngoài ra, phim cũng xuất hiện nhiều chi tiết thể hiện sự thiếu tôn trọng với các nghi lễ cúng bái tổ tiên ở đền Jongmyo - cũng là một di sản văn hóa của Hàn Quốc. Việc biến tấu nhân vật lịch sử có thật là vương hậu Shin Jung thành người mê tín dị đoan cũng khiến khán giả phẫn nộ.

Một chi tiết khác khiến khán giả Hàn Quốc không hài lòng với phim Mr. Queen là việc biên kịch đặt tên kỹ viện nơi So Yong tới chơi là Octajeong. Tên gọi trên gợi lên tưởng tới hộp đêm Octagon - nơi xảy ra vụ bạo hành tình dục tập thể gây phẫn nộ năm 2019. Vì những vấn đề trên, từ thời điểm phim còn phát sóng (12/2020 - 2/2021), khán giả Hàn đã liên tục gửi đơn kiến nghị lên Nhà Xanh, yêu cầu xử phạt ê-kíp sản xuất Mr. Queen.

Ngoài ra, Mr. Queen vốn là tác phẩm làm lại từ bộ phim chiếu mạng Thái tử phi thăng chức ký của Trung Quốc. Điều này khiến tác phẩm càng bị chỉ trích nặng nề.

Khán giả chỉ trích phim Mr. Queen xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ nhân vật có thật.

Mr. Queen và Joseon Exorcist có chung biên kịch. Cả hai bộ phim đều do biên kịch Park Gye Ok chấp bút và hai tác phẩm đều bị chỉ trích vì xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các nhân vật có thật. Trước đó, khán giả xứ kim chi đã yêu cầu biên kịch Park Gye Ok đứng ra xin lỗi công chúng và rút lui khỏi ngành giải trí. Tuy nhiên, tới nay, nữ biên kịch vẫn giữ im lặng.

Không chỉ ê-kíp sản xuất và biên kịch bị chỉ trích, nữ diễn viên chính của Mr. Queen là Shin Hye Sun cũng gặp nhiều khó khăn sau khi bộ phim bị "sờ gáy". Một nguồn tin cho biết nhiều nhãn hàng muốn cắt hợp đồng quảng cáo vì sợ cô bị ảnh hưởng tới mặt hàng. Khán giả cũng chỉ trích nữ diễn viên, yêu cầu cô lên tiếng xin lỗi.