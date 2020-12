Hàn Quốc thông qua Đạo luật Goo Hara

Chuyện mẹ ruột bỏ rơi Goo Hara từ nhỏ bỗng xuất hiện, đòi chia tài sản sau khi nữ ca sĩ qua đời khiến nhiều người phẫn nộ, gây áp lực khiến Hàn Quốc phải sửa đổi luật thừa kế.

Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua Đạo luật Goo Hara vào phiên họp ngày 1/12 - một năm sau khi nữ idol qua đời, theo Naver.

Đạo luật Goo Hara hay dự luật sửa đổi quyền thừa kế được anh trai Goo Ho In của nữ ca sĩ quá cố đề xuất lên Quốc hội nước này sau cái chết của em gái.

Tháng 11/2019, Goo Hara được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng. Cảnh sát Hàn Quốc sau đó xác nhận cô tự kết liễu đời mình. Nữ ca sĩ không để lại di chúc, còn gia đình rơi vào tình trạng tranh chấp khối tài sản 10 triệu USD mà Hara để lại.

Anh trai Goo Ho In nhiều lần kêu gọi thông qua đạo luật Goo Hara, trong đó tước quyền được hưởng tài sản đối với những bậc cha mẹ không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc con cái. Ảnh: Korea Boo.

Trong đó, người mẹ bỏ đi biệt tích từ khi nữ ca sĩ mới 9 tuổi bỗng xuất hiện trở lại và đòi hưởng 50% số tiền với lý do là mẹ ruột của cô.

“Hara không thể được sinh ra nếu chỉ có cha. Rõ ràng cả tôi và cha của Hara đều có công lao”, bà nói.

Theo pháp luật hiện hành tại Hàn Quốc, cha mẹ có quyền thừa kế tài sản của con cái đã mất, chỉ trừ trường hợp cha hoặc mẹ chịu trách nhiệm trực tiếp về các chết của người quá cố. Quy định này giúp mẹ ruột Goo Hara có lợi.

Phẫn nộ vì hành động của mẹ ruột, người anh Goo Ho In đã đệ đơn kiện và đề xuất đạo luật mang tên em gái mình lên Quốc hội, đòi thay đổi những điều bất công trong luật thừa kế.

Theo Đạo luật Goo Hara, cha mẹ ruột bỏ rơi và không hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái sẽ không được quyền thừa kế tài sản do người con để lại sau khi qua đời.

Luật thừa kế của Hàn Quốc gây tranh cãi khi để những bậc cha mẹ bỏ rơi con cái lại được hưởng khối tài sản mà người con qua đời để lại. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, mẹ ruột nữ ca sĩ từng phản đối Đạo luật Goo Hara. “Ho In đang kể câu chuyện từ một phía. Ho In nói tôi bỏ rơi con cái, sau đó đột ngột xuất hiện để nhận được tiền, tuy nhiên không phải như vậy. Tôi có lý do riêng nhưng không thể nói ra”, bà nói.

Những kẽ hở trong luật thừa kế của Hàn Quốc từng nhiều lần khiến dư luận phẫn nộ.

Công chúng xứ kim chi từng chứng kiến không ít trường hợp cha mẹ bỏ đi lâu ngày, không có mối liên hệ nào với con cái trong nhiều năm bỗng dưng lộ diện để đòi chia phần tài sản khi con của họ qua đời.

Hồi tháng 2, một phụ nữ 55 tuổi ở nước này được hưởng 150 triệu won sau khi con gái ruột 29 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày. Thực tế, người mẹ này đã bỏ rơi, không liên lạc lần nào với con trong suốt 28 năm.

Quy định của pháp luật Hàn Quốc giúp người mẹ này trở thành người thừa kế hợp pháp. Tuy nhiên, người này vẫn chưa hài lòng và còn đâm đơn kiện, đòi mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của con gái ruột trả lại 55 triệu won với lý lẽ số tiền đó đáng nhẽ thuộc về mình.