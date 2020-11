Hàn Quốc thay đổi luật về nghĩa vụ quân sự cho người nổi tiếng

Nhóm nhạc của Lee Hyori vượt qua BTS, BlackPink

"Don't Touch Me" của Refund Sisters vượt qua BTS, BlackPink và dẫn đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm do Lee Hyori thành lập qua chương trình Hangout with Yoo.