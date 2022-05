Hàn Quốc thắng lớn ở Cannes 2022

Cành Cọ Vàng dành cho phim ngắn thuộc về The Water Murmurs của đạo diễn Trung Quốc Story Chen. Phim do Annabel Yao (Diêu An Na), con gái của ông chủ Huawei Nhậm Chính Phi đóng vai chính. Bộ phim có độ dài 15 phút, nội dung chính nói về sự gắn bó, liên kết của con người với môi trường sống. Annabel Yao khắc họa một cô gái nông thôn hiền lành, chất phác trở về thăm quê hương. Cảnh phim có đoạn cô dầm mình trong mưa gió, giá rét của mùa đông.