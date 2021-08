Hàn Quốc phát hành tiểu thuyết đầu tiên do AI sáng tác

Theo NXB Parambook, tiểu thuyết đầu tiên do trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc sáng tác sẽ được phát hành vào ngày 25/8.

Cuốn sách do một tác giả AI là Birampung sáng tác với tên gọi được dịch nghĩa sang tiếng Anh là The World from Now On.

Birampung được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc Dapumda, kết hợp với công ty xử lý ngôn ngữ tự nhiên Namaesseu.

Kim Tae Yeon, tác giả và là chuyên gia khoa học máy tính, đã trực tiếp điều khiển trí tuệ nhân tạo Birampung viết cuốn tiểu thuyết này thông qua một phần mềm học hỏi chuyên sâu. Trước đó, Kim Tae Yeon đã vạch ra cốt truyện, bối cảnh và các nhân vật của cuốn sách.

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của 5 nhân vật chính gồm nhà toán học khuyết tật, doanh nhân, bác sĩ tâm lý, nhà vật lý thiên văn và thiền sư đạo Phật.

Cả 5 nhân vật này đều cố gắng tìm ra bí mật về sự tồn tại của loài người thông qua trí tuệ và nghiên cứu, suy ngẫm của bản thân mình.

Cuốn tiểu thuyết do AI sáng tác đầu tiên của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

The World from Now On là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được viết bởi AI của Hàn Quốc. Trong khi đó, tiểu thuyết AI đầu tiên của thế giới được xuất bản tại Nga năm 2008.

Trước đây, một truyện ngắn do AI sáng tác vượt qua vòng thi sơ khảo giải thưởng văn học tại Nhật Bản năm 2016.

Birampung, tên của tiểu thuyết gia AI, tác giả cuốn sách này, có nghĩa là một cơn bão lớn thổi vào đầu và cuối của vũ trụ. Cái tên này được đặt với mong muốn mang lại sự thay đổi mô hình trong lịch sử văn học.

Theo những người sáng lập, Birampung không chỉ hiểu và diễn đạt những câu khô khan mà cả những ẩn dụ văn học, hàm ý trong câu văn cũng được AI này nắm bắt. Các câu văn do Birampung viết đủ lắt léo, phức tạp và gần như không cần hiệu đính.

NXB Parambook tuyên bố rằng tác phẩm này có thể được coi là cuốn tiểu thuyết AI hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới xét về cấu trúc tường thuật và ngôn từ biểu đạt.