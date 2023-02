Hàn Quốc dẹp 'quán cà phê ngủ' trá hình

Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành một cuộc đàn áp đặc biệt đối với các quán cà phê phòng, nơi cung cấp không gian khép kín, riêng tư, tương tự như khách sạn.

Theo Korea Herald, các quan chức thành phố, cảnh sát và một nhóm dân sự sẽ tham gia vào chiến dịch này từ ngày 3/12/2022 đến ngày 13/2.

Đây là địa điểm giải trí rất phổ biến với giới trẻ, chuyên kinh doanh phòng riêng, có phục vụ đồ ăn nhẹ và thức uống.

Những nơi này thường được đăng ký là quán cà phê bình thường hoặc nhà hàng tổng hợp. Tuy nhiên, gần đây, các nhà chức trách thường xuyên nhận được báo cáo cho rằng nhiều cơ sở dạng này đang bị thanh thiếu niên sử dụng để quan hệ tình dục và uống rượu.

Trong một số trường hợp, không gian bên trong được chuyển đổi thành mô hình không khác gì so với khách sạn, thậm chí còn trang bị giường và nhà vệ sinh riêng.

Theo Đạo luật Bảo vệ Thanh niên, người chưa đủ tuổi trưởng thành (từ 20 tuổi trở lên) không được vào các quán cà phê phòng kín và quy định đó phải nêu rõ ở ngay lối vào.

Thế nhưng, nhiều nơi cố tình phớt lờ điều này, vẫn hoạt động mà không thông báo cho khách hàng.

Cuộc rà soát sẽ tập trung vào các khu vực xung quanh trường tiểu học, trung học cơ sở, cấp 3 và nơi tập trung đông doanh nghiệp cung cấp dịch vụ người lớn.

Địa điểm nào bị phát hiện vẫn tiếp tục đón tiếp thanh thiếu niên và vi phạm lệnh gắn biển cấm có thể bị phạt tiền hoặc án tù tùy theo mức độ.

Chủ sở hữu của các quán cà phê phòng thuê học sinh làm việc sẽ bị kết án 3 năm tù hoặc phải đóng phạt tới 30 triệu won ( 24.600 USD ).

Người cho phép trẻ vị thành niên sử dụng không gian có thể bị đi tù 2 năm hoặc phạt 20 triệu won.

“Sự gia tăng gần đây của các quán cà phê phòng đang làm dấy lên lo ngại về việc người trẻ tiếp xúc với điều kiện không phù hợp. Các nhà chức trách sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ nhóm này khỏi môi trường độc hại, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các chiến dịch đàn áp”, Lee Hoe-seung, giám đốc văn phòng giáo dục suốt đời của chính quyền thành phố Seoul, cho biết.

Ngoài quán cà phê phòng, "sleeping cafe" (quán cà phê ngủ) cũng khá thịnh hành tại xứ củ sâm. Nơi này dành cho khách hàng không chỉ tới để uống nước thư giãn, mà còn có thể ngả lưng trên ghế massage trong tiếng nhạc du dương.

Tính đến cuối năm 2022, Hàn Quốc có gần 100.000 cơ sở kinh doanh đồ uống với phong cách đa dạng. Diện tích nhỏ nhưng hàng quán lại quá đông khiến cuộc cạnh tranh để tồn tại ở nước này ngày càng khốc liệt.

