Hàn Quốc dần cởi mở hơn với mẹ đơn thân

Sự xuất hiện của nhiều nhân vật truyền cảm hứng và thay đổi quan điểm hôn nhân trong giới trẻ khiến ngày càng nhiều người Hàn Quốc công nhận sự đa dạng các hình thức gia đình.

Thời gian gần đây, Sayuri (41 tuổi), MC người Nhật Bản sinh sống, làm việc ở Seoul, đang góp phần không nhỏ thay đổi suy nghĩ của người dân Hàn Quốc về khái niệm "gia đình", theo Korea Times.

Sayuri không kết hôn. Cô sinh cậu con trai Zen vào tháng 11/2020 nhờ xin tinh trùng hiến tặng ở ngân hàng tinh trùng Nhật Bản. Tại xứ củ sâm, phụ nữ chưa kết hôn gần như không thể xin tinh trùng hiến tặng hoặc nhận con nuôi.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của cô đang được phát sóng trong chương trình nuôi dạy trẻ em The Return of Superman. Mặc dù những công việc hàng ngày của Sayuri không khác nhiều so với những thành viên còn lại, sự xuất hiện của cô thu hút không ít sự chú ý vì đây là lần đầu có một bà mẹ đơn thân trong trong chương trình.

Sayuri gây chú ý khi làm mẹ đơn thân ở Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ tôi phải yêu thằng bé nhiều hơn những người mẹ khác. Tôi hy vọng nó không cảm thấy cô đơn hoặc thiếu thốn, ngay cả khi không có bố. Tôi biết việc có bố đối với một đứa trẻ là điều quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần thấu hiểu cho những trường hợp ngoại lệ", cô chia sẻ.

Thời gian đầu, việc Sayuri xuất hiện trên chương trình vấp phải sự phản đối của nhiều người, cho rằng sẽ "khuyến khích quan điểm bất thường về gia đình". Tuy nhiên, theo thời gian, cái nhìn của khán giả dần cởi mở hơn, chấp nhận sự đa dạng các hình thức gia đình và quyền tự do lựa chọn cuộc sống cá nhân.

Nữ MC hạnh phúc với việc nuôi con một mình.

Số liệu thống kê những năm gần đây cũng cho thấy ngày càng có nhiều người xứ kim chi không mặn mà chuyện hôn nhân và sinh đẻ.

Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, tỷ lệ hộ gia đình bao gồm cha mẹ và con cái giảm từ 37% năm 2010 xuống còn 29,8% vào năm 2019.

Thay vào đó, các kiểu gia đình mới, chẳng hạn như hộ gia đình một người, đã tăng từ 23,89% lên 30,2% trong cùng khoảng thời gian này.

Năm 2020, số lượng các cặp đôi Hàn Quốc kết hôn cũng ghi nhận ở mức thấp nhất là 214.000. Năm 2010, con số này là 326.000. Tương tự, số trẻ mới được sinh ra đang giảm mạnh, tỷ lệ sinh đạt mức thấp kỷ lục là 0,84 vào năm 2020.

Hơn nữa, ngày càng có nhiều người trẻ nghĩ rằng hôn nhân là không cần thiết. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 60,9% những người trong độ tuổi 13-24 cho biết họ không nghĩ rằng hôn nhân là cần thiết, tăng so với 49% trong cuộc thăm dò trước đó được thực hiện vào năm 2017.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng chân nhắc kế hoạch mở rộng định nghĩa pháp lý về gia đình để công nhận các cặp đôi chưa kết hôn sống thử, gia đình nhận con nuôi và gia đình chỉ có một thành viên.

Đồng thời, sau khi tiến hành khảo sát ý kiến ​​của công chúng, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ thảo luận về việc có cho phép phụ nữ chưa kết hôn nhận tinh trùng hiến tặng hay không.