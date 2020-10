Hàn Quốc chọn phim của Lee Byung Hun tranh giải Oscar 2021

Tác phẩm “The Man Standing Next” sẽ đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc dự tranh giải thưởng Oscar lần thứ 93.

Screen Daily đưa tin Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc xác nhận bộ phim The Man Standing Next của đạo diễn Woo Min Ho sẽ được cử đi tranh giải Phim quốc tế xuất sắc của Oscar 2021.

Bộ phim The Man Standing Next lấy bối cảnh những năm 1970 khi Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) âm thầm kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, ván cờ chính trị thay đổi khi vụ bê bối chính trị Koreagate nổ ra vào năm 1976, kéo các thành viên của KCIA, người Mỹ và giới chính trị gia Hàn Quốc vào cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Diễn xuất của Lee Hyung Hun trong The Man Standing Next được giới phê bình đánh giá cao. Ảnh: Showbox.

Phim có sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng màn ảnh rộng xứ Hàn như Lee Byung Hun, Lee Sung Min, Kwak Do Won, Lee Hee Jun và Kim So Jin. Ra rạp tại Hàn Quốc từ 22/1, The Man Standing Next thu hút 4,75 triệu lượt khán giả tới rạp thưởng thức, mang về cho Showbox 36,4 triệu USD .

Sreen Daily tiết lộ tác phẩm đại diện cho Hàn Quốc tranh giải Oscar được lựa chọn bởi một hội đồng năm thành viên đều là chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc bổ nhiệm.

Hội đồng gồm nhà phê bình kiêm cựu thành viên ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Bucheon Kim Bong Seok, nhà sản xuất Hanna Lee, đạo diễn Hong Ji Young, nhà quay phim Choi Young Hwan và Lee Sang Yong - cựu thành viên ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Jeonju.

Hội đồng đã xem xét 13 bộ phim, trong đó có những cái tên quen thuộc với khán giả quốc tế như Peninsula của đạo diễn Yeon Sang Ho hay Bring Me Home của Kim Seung Woo. Cuối cùng, The Man Standing Next là cái tên được chọn.

“Đó là tác phẩm thú vị cho thấy một phần lịch sử đen tối của Hàn Quốc, đất nước với bước phát triển kinh tế vượt bậc thời hậu chiến”, hội đồng tuyển chọn phát biểu trong thông cáo báo chí.

Hội đồng cũng ngợi khen diễn xuất của nam diễn viên Lee Byung Hun trong phim. Ngôi sao được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Asian Film Awards (dự kiến tổ chức vào ngày 28/10) - giải thưởng tương đương Oscar của các nền điện ảnh châu Á - cho vai diễn trong The Man Standing Next.

Tuyên bố cũng cho biết: “Dù giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh được tổ chức tại Mỹ, thành công của Parasite đã chứng minh đây là sân chơi mà nền điện ảnh của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả châu Á, có thể tranh tài”.

Hội đồng cũng đưa ra nhận xét về sự chú ý của quốc tế với các bộ phim Hàn Quốc sau chiến thắng vang dội của Parasite. Họ đã lựa chọn một bộ phim có khả năng thu hút sự quan tâm từ các thành viên của Viện hàn lâm.