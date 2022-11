Hàn Quốc cho tụ tập cổ vũ World Cup sau vụ Itaewon

Vài ngày sau thảm kịch Itaewon, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc thông báo hủy mọi sự kiện cổ động ngoài trời cho World Cup. Song, giới chức Seoul lại vừa đồng ý cho tổ chức lại.

Hàng nghìn người hâm mộ thể thao ở xứ kim chi dự kiến tập trung tại quảng trường Gwanghwamun (thủ đô Seoul) trong tuần này sau khi giới chức nước này chấp thuận các sự kiện cổ vũ World Cup được tổ chức lại, Korea JoongAng Daily đưa tin.

Ngày 22/11, chính quyền thành phố Seoul chính thức phê duyệt đơn đệ trình của đoàn cổ động viên Hàn Quốc có tên "Quỷ đỏ", cho phép tổ chức lại các buổi cổ vũ bóng đá đông người trên đường phố trong thời gian đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại vòng bảng World Cup 2022 (ngày 24/11, 28/11 và 2/12).

Trong đệ trình lên chính quyền thành phố Seoul về phương án đảm bảo an toàn, người đứng đầu hội CĐV này, Lee Joong Geun, cho biết có 340 người trong đội theo dõi, giám sát và quản lý an toàn tại khu vực khán giả. Con số này cao gấp 3 lần so với số lượng nhân sự đội bảo vệ khi World Cup 2018 diễn ra.

Kể từ World Cup 2002, các sự kiện ngoài trời cổ động cho đội tuyển Hàn Quốc là một trong những lễ hội được trông đợi nhất của các cổ động viên bóng đá nước này. Ảnh: Korea Herald.

Sân khấu cũng được chuyển sang không gian rộng hơn, thay vì lắp đặt ở phía trước bức tượng vua Sejong như mọi năm. Song song với đó, nhiều màn hình lớn cũng được đặt quanh quảng trường Gwanghwamun để tránh cảnh đám đông tụ tập về một nơi.

Vào những ngày tổ chức, trạm xe buýt Trung tâm Sejong ở Quảng trường Gwanghwamun sẽ tạm thời đóng cửa, trong khi lộ trình mọi tuyến xe buýt đến đó sẽ được điều chỉnh lại. Ngoài ra, các chuyến trên tuyến 5 của tàu điện ngầm Seoul đi qua ga Gwanghwamun sẽ không dừng lại nếu quá đông người đổ về.

Hôm 22/11, chính quyền tỉnh Gyeonggi cũng cho biết sẽ tổ chức các sự kiện cổ vũ World Cup tại Sân vận động Suwon World Cup với các trận đấu được truyền hình trực tiếp.

Các sự kiện cổ vũ trên đường phố Seoul đã trở thành một phần văn hóa kể từ khi World Cup 2002 được tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hôm 4/11, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo sẽ hủy các sự kiện cổ động ngoài trời cho World Cup 2022 như hành động chia buồn sau thảm kịch ở Itaewon.

“Chúng tôi cảm thấy không phù hợp khi để công chúng hò reo trên đường phố Seoul chưa đầy một tháng sau thảm họa Itaewon", KFA giải thích trong một tuyên bố.

Nhưng sau đó, "Quỷ đỏ" đã xin phép tổ chức lại các sự kiện ở Quảng trường Gwanghwamun từ ngày 23/11 đến ngày 3/12.

Đám đông cổ động viên trong sự kiện cổ động cho World Cup 2018 phía trước bức tượng vua Sejong. Ảnh: Korea Times.

“Qua nhiều cuộc gặp gỡ, chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ và tin rằng việc an ủi, bày tỏ lời chia buồn có thể thực hiện một cách đúng đắn mà không phải hủy bỏ mọi hoạt động xem bóng. Chúng tôi muốn hô vang khẩu hiệu cổ vũ Hàn Quốc một cách chân thành, theo cách an toàn trong khi tưởng nhớ những người đã mất", đại diện hội cho biết.

Để có được sự chấp thuận của giới chức, "Quỷ đỏ" phải 2 lần nộp đơn xin phép sử dụng Quảng trường Gwanghwamun lên chính quyền thành phố Seoul và văn phòng quận Jongno trước đó.

Theo Đạo luật khung về quản lý thiên tai và an toàn ở Hàn Quốc, một sự kiện lễ hội với hơn 1.000 người tham gia trong một quận phải được người đứng đầu văn phòng quận xem xét.

Tuy nhiên, việc chính quyền thành phố Seoul phê duyệt sự kiện này khi thảm họa giẫm đạp tại Itaewon khiến hơn 150 người thiệt mạng chỉ vừa diễn ra hồi cuối tháng trước đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích lẫn phản đối.

Nói với Yonhap, anh A. (26 tuổi), sống ở quận Jongno, cho biết: “Theo tôi, việc không tổ chức tập trung cổ vũ bóng đá là hoàn toàn đúng đắn vì nếu chỉ xảy ra một tai nạn nhỏ cũng sẽ chạm đến nỗi đau trong thảm họa ở Itaewon”.

“Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có 8.000 đến 10.000 người tập trung tại Gwanghwamun vào ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc. Con số này có thể tăng lên nhiều hơn nếu đội nhà thắng trận", đại diện của KFA chia sẻ.