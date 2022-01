Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) ngày 12/1 “bật đèn xanh” cho việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Novavax.

Hãng dược phẩm Hàn Quốc SK Bioscience Co Limited sẽ phụ trách sản xuất vaccine Novavax sau khi giới chức nước này chính thức cấp phép sử dụng vào ngày 12/1, Reuters đưa tin.

Trước đó, vaccine của Novavax cũng đã được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt, đánh dấu sự chứng thực đầu tiên của các cơ quan quản lý lớn với mũi tiêm sử dụng công nghệ truyền thống.

Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine Novavax. Ảnh: Reuters.

Vaccine cũng được cấp phép ở Ấn Độ, Indonesia và Philippines - nơi đối tác của Novavax là Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ phụ trách phân phối.

Bên cạnh vaccine của Novavax, hiện Hàn Quốc có 4 loại vaccine ngừa Covid-19 đã được phê duyệt, bào gồm vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson.

Khác các loại vaccine Covid-19 hiện hành, vaccine của Novavax có tên là Nuvaxovid, sử dụng các phân tử protein virus tái tổ hợp (dùng kỹ thuật di truyền tạo bản sao của một số phần protein gai của virus) kết hợp với chất bổ trợ (tá dược), giúp kích thích hệ thống miễn dịch.

Đồ họa: Nature.

Được phát triển bằng công nghệ protein - phương pháp có tuổi đời lâu hơn so với các loại vaccine WHO từng phê duyệt trước đó, Nuvaxovid được cho là sẽ giúp xua tan tâm lý e ngại của những người còn do dự tiêm chủng.

Cuối năm ngoái, hãng dược Mỹ Novavax khẳng định theo dữ liệu ban đầu, hai mũi vaccine ngừa Covid-19 do hãng sản xuất có khả năng bảo vệ, chống lại Omicron cũng như các biến chủng khác của virus corona.

Tuy nhiên, công ty cho biết kháng thể trung hòa chống lại biến chủng Omicron “thấp hơn 4 lần” so với chủng virus ban đầu. Điều này cho thấy lợi ích của việc tiêm mũi nhắc lại hoặc sản xuất vaccine đặc hiệu chống Omicron.

Cuối tháng 12/2021, Novavax cũng thông báo việc tiêm mũi thứ ba, sau 6 tháng tiêm hai mũi đầu, giúp gia tăng kháng thể bảo vệ như đã thấy trong các thử nghiệm lâm sàng lớn trước đó. Trong những thử nghiệm này, vaccine đã chứng minh hiệu quả khoảng 90%.

Công ty cho biết họ có thể bắt đầu sản xuất vaccine đặc hiệu chống biến chủng Omicron vào đầu tháng một và thử nghiệm lâm sàng vào quý I/2022.