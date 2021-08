Hàn Quốc báo động vì biến chủng Delta Plus

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 3/8 cho biết đã phát hiện hai trường hợp nhiễm biến chủng Delta Plus.

"Ca đầu tiên nhiễm Delta Plus ở Hàn Quốc là một người đàn ông ngoài 40 tuổi chưa từng rời khỏi nơi cư trú trong thời gian gần đây", KDCA cho biết, theo Yonhap.

Nhà chức trách vẫn đang điều tra nguồn lây nhiễm virus cho người này.

280 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong số này, hiện chỉ duy nhất một người có kết quả dương tính với virus corona là con trai của bệnh nhân, quan chức của KDCA cho biết.

Hiện chưa rõ người con trai này có nhiễm biến chủng Delta Plus hay không.

Hàn Quốc phát hiện 2 ca nhiễm biến chủng Delta Plus. Ảnh: AFP.

Ca nhiễm biến chủng Delta Plus thứ hai là người vừa trở về từ Mỹ. Người này đã tiêm 2 liều vaccine AstraZeneca trước khi rời khỏi Hàn Quốc, quan chức KDCA cho biết.

Delta Plus là một dòng thứ cấp của biến chủng Delta. Chủng Delta Plus có đột biến ở gai protein với ký hiệu K417N.

Đột biến này cũng từng xuất hiện trên biến chủng Beta lần đầu được phát hiện ở Nam Phi, giúp virus dễ dàng bám dính vào tế bào cơ thể người, khiến nỗ dễ lây nhiễm hơn cũng như làm tăng khả năng qua mặt hệ miễn dịch.

Tới nay, số người mắc biến chủng Delta Plus được ghi nhận vẫn thấp hơn nhiều so với biến chủng Delta. Một số nước đã ghi nhận các ca nhiễm Delta Plus như Anh, Ấn Độ, hay Bồ Đào Nha.

Một số nhà khoa học cảnh báo biến chủng Delta Plus thậm chí còn dễ lây lan hơn so với biến chủng Delta. Các nghiên cứu đang diễn ra ở nhiều quốc gia để xác định tính hiệu quả của vaccine trước biến chủng Delta Plus.

Hàn Quốc ngày 2/8 ghi nhận thêm 1.202 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 202.203. Số ca tử vong vì dịch bệnh tới nay là 2.104 trường hợp.

Khoảng 20 triệu người Hàn Quốc đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, tương đương 39% dân số. Số người đã tiêm đủ liều vaccine là 7,2 triệu, tương đương 14,1% dân số.