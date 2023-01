Han Ga In nói về tuổi thơ nghèo khó

Han Ga In cho biết cô từng sống trong căn nhà nhỏ thiếu nước ấm ở vùng nông thôn. Nữ diễn viên chưa bao giờ dám mời bạn bè tới chơi.

Ngày 21/1, tờ Hankyung đưa tin trong chương trình Day Without Son mới lên sóng trên đài JTBC, nữ diễn viên Han Ga In chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó. Trong chương trình, Han Ga In tới thăm Jeong Hoon, 48 tuổi, đang làm diễn viên lồng tiếng ở Daejeon.

Jeong Hoon sống tại căn hộ nhỏ nằm trên tầng thượng của một đại học. Chứng kiến hoàn cảnh của Jeong Hoon, Han Ga In đồng cảm vì cô cũng có quá khứ vất vả. Theo nữ diễn viên, khi còn nhỏ, cô không dám mời bạn bè tới nhà chơi vì nơi ở của gia đình cô quá nhỏ bé.

"Tôi chưa bao giờ mời bạn bè đến nhà. Trước đây, gia đình tôi sống ở vùng nông thôn nghèo khó. Nhà tôi không có nước ấm và phải sử dụng than để sưởi ấm trong khi tất cả bạn bè đều dùng lò đốt dầu. Tôi rất sợ bạn bè phát hiện tôi đang sống trong một ngôi nhà như vậy. Tới năm 10 tuổi, gia đình tôi chuyển đến Seoul sinh sống", Han Ga In kể.

Han Ga In vươn lên từ tuổi thơ nghèo khó.

Có thành tích học tập xuất sắc với điểm thi CSAT là 380/400 nhưng sau đó Han Ga In chuyển hướng làm người mẫu cho hãng hàng không và dần bước chân vào ngành giải trí. Nữ diễn viên tiết lộ cát-xê từ việc làm người mẫu nhiều hơn số học bổng cô nhận được trong suốt 4 năm học. Kể từ khi bước chân vào ngành giải trí, Han Ga In dần cải thiện cuộc sống, thậm chí trở nên giàu có với thu nhập cao.

Han Ga In sinh ngày 2/2/1982. Cô theo học chuyên ngành quản lý khách sạn tại Đại học Kyung Hee. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Moon Embracing the Sun, Bad Guy, Architecture 101…

Han Ga In kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon vào năm 2005, khi mới 24 tuổi, sau 2 năm hẹn hò. Cô sinh con gái đầu lòng năm 2016 và con trai năm 2019.