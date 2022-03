Han Ga In bối rối, không dám trò chuyện với G-Dragon

Vợ chồng Han Ga In là người hâm mộ của G-Dragon. Nữ diễn viên cho biết cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn hay bắt chuyện với nam ca sĩ vì quá ngưỡng mộ.

Ngày 26/3, News1 đưa tin Han Ga In chia sẻ cô và ông xã Yeon Jung Hoon là người hâm mộ của G-Dragon trong chương trình giải trí Circle House. Trên sóng truyền hình, nữ diễn viên bày tỏ sự yêu quý với thành viên nhóm Big Bang: "Tôi thích G-Dragon. Chồng tôi cũng là fan của cậu ấy. Chúng tôi không bỏ sót bất kỳ buổi biểu diễn nào của G-Dragon".

Theo Han Ga In, cô từng có cơ hội tiếp xúc gần với G-Dragon, nhưng không dám nhìn thẳng vào nam ca sĩ. Cô miêu tả cảm giác được đứng cạnh G-Dragon như "đang lơ lửng trên 9 tầng mây". Nữ diễn viên cho biết sự ngại ngùng và bối rối khiến cô chỉ dám lén nhìn đàn em.

Người đẹp Khăn tay vàng từng tham dự Mnet Asian Music Awards tại Hong Kong vào năm 2012. Khi đó, cô là người trao giải Nhóm nhạc nam xuất sắc cho Big Bang và tận tay đưa cúp cho G-Dragon. Khoảnh khắc Han Ga In đứng từ xa nhìn nam ca sĩ phát biểu chăm chú, từng gây sốt cộng đồng mạng một thời.

Cặp sao Khăn tay vàng là fan của G-Dragon. Ảnh: KoreaBoo.

Trên chương trình Midnight TV Entertainment phát sóng trên đài truyền hình SBS năm 2012, Han Ga In từng chia sẻ lý do hâm mộ thành viên nhóm Big Bang: "Tôi ghen tỵ với năng lượng và tài năng tỏa ra từ cậu ấy. Tôi không nghĩ rằng mình có thể trò chuyện nếu được tiếp xúc với G-Dragon ngoài đời". Cô tiết lộ để ảnh G-Dragon làm hình nền điện thoại, thay vì ông xã Yeon Jung Hoon.

Trong khi đó, nam diễn viên Yeon Jung Hoon, chồng Han Ga In, từng cho biết G-Dragon là hình mẫu lý tưởng, khơi nguồn diễn xuất cho anh trong tác phẩm Vampire Prosecutor (Công tố viên ma cà rồng).

"G-Dragon giống ma cà rồng nhất ở Hàn Quốc với làn da trắng, vẻ ngoài lạnh lùng. Tôi đã tham khảo phong cách biến hóa của G-Dragon và áp dụng chúng vào việc đóng phim", Yeon Jung Hoon nói.

Tại buổi họp báo I Summon You, Gold! năm 2013, khi được hỏi có ghen khi chứng kiến Han Ga In cuồng si G-Dragon, Yeon Jung Hoon chia sẻ: "Thú thật tôi thích G-Dragon hơn cả cô ấy. Tôi là người mua vé và rủ Ga In đi xem cậu ấy biểu diễn. Tôi mê G-Dragon nhiều hơn vợ mình thì sao phải ghen tuông".