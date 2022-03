Han Ga In bị chồng ngăn cản phẫu thuật thẩm mỹ

Han Ga In cho biết mong muốn có gương mặt đầy đặn hơn. Tuy nhiên, khi bày tỏ ý định phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên bị chồng phản đối.

Nữ diễn viên Han Ga In chia sẻ cô không hài lòng về ngoại hình trong chương chương trình giải trí Circle House của đài SBS. Chương trình lên sóng tối 24/3. Trong chương trình, Han Ga In nói: “Ăn bao nhiêu mặt tôi cũng béo lên. Tôi không có nhiều mỡ trên mặt nên tôi muốn béo thêm chút nữa và nếu được tôi muốn chỉnh sửa”.

Theo Han Ga In, cô đã hỏi chồng là diễn viên Yeon Jung Hoon về ý định chỉnh sửa gương mặt nhưng không được chấp nhận.

"Tôi đã hỏi chồng việc phẫu thuật thẩm mỹ và anh ấy nói hoàn toàn không được. Tôi không nghĩ mình xấu nhưng nếu bạn hỏi tôi có hài lòng không tôi sẽ trả lời chưa hài lòng. Không ai có thể hài lòng với khuôn mặt của mình khi soi gương”, nữ diễn viên giải thích.

Chồng Han Ga In phản đối việc cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Cùng ngày, Sports Khan đưa tin Han Ga In tham gia chương trình 2 Days & 1 Night Season 4 để ủng hộ ông xã Yeon Jung Hoon. Một nguồn tin từ chương trình cho biết Han Ga In đã hoàn thành việc ghi hình cho 2 Days & 1 Night Season 4.

Tập phim có sự tham gia của Han Ga In dự kiến phát sóng vào tháng 4. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Han Ga In xuất hiện trên truyền hình cùng nhau kể từ khi kết hôn. Han Ga In từng gọi điện cho điện cho chương trình và bày tỏ: "Tôi rất muốn tham gia nhưng lại quá bận rộn với việc chăm sóc lũ trẻ".

Han Ga In (sinh năm 1982) kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau khi hai người hợp tác trong bộ phim Khăn tay vàng. Hiện họ có hai con.

Trong một chương trình truyền hình mới lên sóng đầu tháng 3, Han Ga In giải thích lý do kết hôn ở tuổi 24 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

"Tôi cảm thấy bản thân phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ những diễn viên cùng lứa. Tôi không muốn họ hay khán giả thấy tôi thất bại. Tôi cũng gặp khó khăn khi đối mặt với việc hào quang bị cướp mất. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên cưới sớm và rời ngành giải trí", Han Ga In nói.