Hạn chế để giao thông ùn tắc khi diễn ra Đại hội Đảng XIII

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT tăng cường thông tin đến người dân về phương án phân luồng phục vụ Đại hội Đảng XIII, hạn chế tình trạng giao thông xảy ra ùn tắc.

Chiều 25/1, lãnh đạo Bộ Công an đến chỉ đạo tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sự kiện được Cục CSGT tổ chức sau khi hoàn thành các chương trình của ngày đầu đại hội.

Theo báo cáo của Cục CSGT, trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đảng XIII, lực lượng CSGT đã triển khai toàn diện các phương án dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng chương trình. Các hoạt động như: Đưa, dẫn các đoàn đại biểu tham dự Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên trù bị diễn ra an toàn, thông suốt.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu hạn chế để xảy ra ùn tắc trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh: H.Q.

Tuy nhiên, hoạt động giao thông sau cấm đường trên các tuyến dẫn đoàn còn gặp nhiều khó khăn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, một số khu vực xảy ra ùn ứ. Nguyên nhân được chỉ ra do sự kiện diễn ra vào thời điểm đầu tuần, nhu cầu đi lại của người dân lớn

Phát biểu chỉ đạo, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương những kết quả bước đầu mà lực lượng thuộc Cục CSGT và Công an TP Hà Nội đạt được trong ngày đầu của đại hội. Trong những ngày tiếp theo, ông đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, thực hiện các phương án đồng bộ và chủ động trong mọi tình huống.

"Cục CSGT và Công an TP Hà Nội cần nâng cao tính dự báo của các phương án; hạn chế thấp nhất ùn tắc hoặc để giao thông hỗn loạn; cần tăng cường thông tin đến người dân thủ đô và của các tỉnh về việc hạn chế phương tiện trên các tuyến đường có đoàn xe ưu tiên đi qua để người dân biết và chủ động lựa chọn lộ trình tham gia giao thông", tướng Ngọc chỉ đạo.

Theo thống kê của Cục CSGT, thực hiện đợt cao điểm ra quân bảo vệ Đại hội Đảng XIII, trong ngày 25/1 lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 7.500 trường hợp vi phạm; phạt tiền 7,6 tỷ đồng ; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 732 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 7 trường hợp. Các hoạt động bảo vệ Đại hội diễn ra an toàn tuyệt đối.