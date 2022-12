Hakimi trút giận lên chủ tịch FIFA

Goal cho biết Hakimi đi vào đường hầm và gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, khi ông đang đứng đợi để vào sân trao giải. "Anh ấy đứng trước mặt Infantino, cách chưa đầy 5 cm, gằn giọng với Infantino về trọng tài. Thật là đau đớn", người dẫn chương trình truyền hình Tom Egbers nói.

Trước hành động của hậu vệ tuyển Morocco, FIFA đã cố gắng làm việc để ngăn chặn các cảnh quay được công khai. Phóng viên Johan Kucukaslan của SVT Sports nói: "Họ muốn chúng tôi xóa những hình ảnh đó. Rõ ràng đây là những cảnh đáng xấu hổ với họ và họ hơi ngây thơ khi nghĩ rằng hàng chục nhà báo không nên đưa tin về điều này khi đã chứng kiến nó xảy ra".

Morocco thất bại 1-2 trước Croatia ở trận tranh hạng ba World Cup hôm 17/12. Sau tiếng còi kết thúc, nhiều cầu thủ Morocco bủa vây trọng tài Abdulrahman Al-Jassim để thể hiện sự bất bình.

Các cầu thủ đội bóng châu Phi cho rằng họ xứng đáng hưởng ít nhất một pha phạt đền. Khi trận đấu còn 15 phút, Hakimi đã bị Bruno Petkovic phạm lỗi từ phía sau mà không có tiếng còi nào được thổi, dù vẫn còn những nghi vấn về pha phạm lỗi này diễn ra trong hay ngoài vùng cấm. Cầu thủ Morocco còn cho rằng Petkovic dùng tay chơi bóng cuối trận và họ nên được hưởng phạt đền.

Nhiều khán giả Morocco trên sân Khalifa cũng tỏ ra không hài lòng với trọng tài người Qatar trong suốt trận. Họ liên tục hô vang "FIFA mafia".

Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Walid Regragui của Morocco cho biết: "Đôi khi chúng tôi phản ứng thái quá khi trận đấu kết thúc. Khi bạn thua một trận, bạn luôn thất vọng. Các cầu thủ của tôi rất tham vọng, nhưng đó không phải là sự thiếu tôn trọng".

"Tôi hơi thất vọng về trận thua thứ hai liên tiếp này. Chúng tôi đã làm tất cả, muốn cho người hâm mộ tự hào hơn nữa. Chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ giải đấu này và cần trở lại mạnh mẽ hơn nữa sau 4 năm tới. Trong mọi trường hợp, thật tự hào khi được nằm trong số 4 đội xuất sắc thế giới", ông Regragui nói.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019