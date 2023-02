Hailey Bieber mất hơn 100.000 lượt theo dõi vì chế giễu Taylor Swift

Tài khoản của Hailey Bieber mất nhiều lượt theo dõi, bị cộng đồng mạng tấn công sau clip chế giễu giọng ca "Look what you made me do".

Tài khoản Instagram của Hailey Bieber giảm từ 50,7 triệu follow xuống còn 50,5 triệu giữa lùm xùm với Taylor Swift và Selena Gomez. Sau đó, tài khoản của người mẫu tăng lượt theo dõi trở lại và hiện tạm có 50,6 triệu follow. Theo Page Six, vợ Justin Bieber phải giới hạn bình luận vì có nhiều người tràn vào trang cá nhân của cô để chỉ trích, buông lời ác ý. Hiện, chỉ số ít người theo dõi Hailey mới có thể bình luận dưới bài đăng của cô. Người mẫu 27 tuổi có động thái này sau khi video cô chế giễu Taylor Swift cách nay nhiều năm bỗng dưng được chia sẻ rầm rộ trở lại. Cụ thể, trong chương trình Drop the Mic, Hailey đã mở to miệng và chỉ ngón tay trỏ vào lưỡi khi rapper Method Man nhắc đến album Reputation (2017) của Swift. Hailey Bieber hạn chế bình luận sau lùm xùm với Taylor Swift và Selena Gomez. Ảnh: @haileybieber. Đáng chú ý, Selena Gomez đã bình luận dưới clip này: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người tốt nhất cuộc chơi này". Bình luận của Gomez khiến người hâm mộ xôn xao khi cô công khai bảo vệ bạn thân trước vợ của Justin Bieber, mặc dù sự việc đã diễn ra khá lâu. Trước đó, các fan của cựu diễn viên Disney đã tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng sự tương tác qua lại giữa Hailey và Kylie Jenner là đang cố ý bắt nạt thần tượng của họ. Mặc dù Jenner lên tiếng phủ nhận, cô và vợ Justin vẫn bị người hâm mộ của Gomez tấn công trên mạng xã hội. Lùm xùm gần đây đã khiến mối quan hệ giữa Gomez và vợ của tình cũ trở nên nghiêm trọng. Mặc dù chỉ vài tháng trước, họ còn được nhìn thấy vui vẻ chụp ảnh cùng nhau ở gala của Bảo tàng Học viện Điện ảnh tại Los Angeles, Mỹ.

Quốc Minh