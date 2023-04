Hailey Bieber, Kim Kardashian mặc như không mặc khi đi biển

Những bộ đồ bơi siêu nhỏ, màu nude giúp các ngôi sao như Hailey Bieber, Kim Kardashian và Rita Ora khoe đường cong cơ thể, gần như khỏa thân trên bãi biển.

Các ngôi sao diện trang phục thiếu vải, khéo léo khoe lợi thế hình thể khi đi du lịch biển. Ảnh: @haileybieber.

Không khí mùa hè đã tràn ngập trên trang cá nhân của những người nổi tiếng như Kim Kardashian, Hailey Bieber. Không chỉ check-in tại bãi biển nổi tiếng, resort 5 sao, các nữ minh tinh còn gây sốt với hình ảnh hở bạo.

Theo Page Six, với những bộ bikini táo bạo, các ngôi sao gần như khỏa thân tại khu du lịch biển. Trang phục siêu nhỏ (micro-mini) và đồ bơi màu nude giúp dàn mỹ nhân khoe trọn vẻ đẹp hình thể.

Hailey Bieber diện bikini dây lấp lánh của Jacquie Aiche và dùng 2 trái chanh che ngực. Ảnh: @haileybieber.

Hailey Bieber

Hailey Bieber gần như để ngực trần trong bức hình mới nhất trên trang cá nhân. Cô diện chiếc áo ngực 50 Diamond Bra của thương hiệu Jacquie Aiche. Được biết, món đồ tí hon này có giá trị lên tới 10.750 USD .

Dây kim cương mảnh trở thành món phụ kiện trang trí, tôn vinh vòng một của người mặc. Đây là một trong những thiết kế gợi cảm, táo bạo nhất của nhãn hàng Jacquie Aiche.

“Tất cả cô gái đều phát cuồng với sản phẩm này. Họ liên tục săn lùng chiếc áo ngực dây lấp lánh”, đại diện thương hiệu Jacquie Aiche chia sẻ.

Rihanna, Vanessa Hudgens, Emily Ratajkowski, Olivia Culpo và Chrissy Teigen đều từng diện các thiết kế áo ngực đính kim cương tương tự.

Bức hình cầm trái chanh che ngực của Hailey Bieber khiến cô nàng gần như khỏa thân trước ống kính. Trước đó, siêu mẫu đã khéo léo kết hợp áo ngực dây kim cương với bộ bikini Heavy Manners đầy màu sắc.

Niềm đam mê của Hailey với món phụ kiện này còn được thể hiện qua tấm ảnh trong chiến dịch truyền thông của thương hiệu Rhode. Cô phối mẫu áo ngực lấp lánh với áo khoác của các vận động viên đua xe đạp.

Hailey Bieber phối chiếc áo ngực dây đính kim cương với bikini và áo dành cho vận động viên xe đạp. Ảnh: @haileybieber.

Kim Kardashian diện bộ đồ bơi màu nude bó sát, tự tin tạo dáng gợi cảm trên bãi biển. Ảnh: BACKGRID.

Kim Kardashian

Sở hữu thương hiệu nội y, bikini Skims, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian được bắt gặp khi thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hàng. Cô xuất hiện trên bãi biển, diện bộ bikini liền thân màu nude.

Bộ đồ bơi có dòng chữ “Skims Sport Swim” và khóa kéo phía trước. Cô kết hợp set bikini này với áo choàng Skims Cozy Knit Robe.

Ngay sau đó, Kim Kardashian cởi bỏ chiếc áo choàng đen, tự tin tạo dáng gợi cảm trước ống kính. Set đồ màu nude giúp Kim khoe lợi thế vòng một và vòng ba quyến rũ.

Trong một số bức ảnh, nữ minh tinh như đang khỏa thân trên bãi biển. Bộ đồ bơi ôm sát để lộ phần lớn da thịt, tạo những khoảng hở cần thiết, giúp Kim Kardashian khoe vẻ đẹp hình thể ở tuổi 42.

Được biết, nhãn hàng nội y của cô đang tập trung phát triển dòng sản phẩm thể thao, phục vụ nhóm khách hàng trẻ ưa thích phong cách năng động, trẻ trung.

Kim Kardashian gần như khỏa thân trong một số bức hình quảng cáo cho thương hiệu Skims. Ảnh: BACKGRID.

Rita Ora diện set đồ bơi 2 mảnh, khoe đường cong cơ thể trên bãi biển. Ảnh: @ritaora.

Rita Ora

Rita Ora đã đăng tải những tấm hình nóng bỏng trong kỳ nghỉ tại Sydney (Australia). Bên bờ biển, nữ ca sĩ diện set bikini 2 mảnh siêu nhỏ, khoe đường cong cơ thể quyến rũ.

Bộ đồ bơi lấp lánh chỉ đủ che đi những bộ phận nhạy cảm của Rita Ora. Cô kết hợp set đồ 2 mảnh cùng dây đeo bụng và dây chuyền vàng.

Bộ nhẫn đính đá quý khiến outfit của nữ ca sĩ thêm phần nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn tại bãi biển.

Được biết đến là ngôi sao theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ, Rita Ora thường xuyên diện những thiết kế thiếu vải, khoe da thịt. Hình ảnh gần như khỏa thân của Rita Ora không còn xa lạ với công chúng.

Trong dự án âm nhạc You Only Love Me, nữ ca sĩ hoàn toàn thả rông vòng một, diện một chiếc chân váy sequin hồng xẻ cao. Cô khéo léo dùng tay che ngực, để lộ hình xăm ngang lưng.

Rita Ora xây dựng hình tượng gợi cảm, thường xuyên diện các thiết kế kiệm vải. Ảnh: @ritaora.