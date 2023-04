Hailey Bieber bị tố bắt chước Selena Gomez

Người hâm mộ bày tỏ sự khó chịu khi cho rằng Hailey Bieber bắt chước chương trình nấu ăn từng được Selena Gomez sản xuất.

Hailey Bieber nhiều lần bị so sánh với Selena Gomez.

Theo New York Post, Hailey Bieber đã cho ra mắt chương trình nấu ăn What's in My Kitchen? trên kênh cá nhân. Nội dung chủ yếu giới thiệu các công thức nấu ăn yêu thích của bà xã Justin Bieber.

Tuy nhiên, Hailey khiến nhiều người không hài lòng. Họ cho rằng What's in My Kitchen? là phiên bản nhái của Selena + Chef, chương trình do Selena Gomez và HBO Max sản xuất. Không ít thành viên mạng để lại bình luận chân dài sinh năm 1996 nên có phong cách riêng.

“Hailey cần ngừng bắt chước Selena và cô ấy nên tập trung nhiều hơn vào bản thân”, người hâm mộ chia sẻ.

Người dùng Folk Magician có phần châm biếm hơn: “Tiếp theo, Hailey sẽ cho phát hành bộ phim hài kịch, bí ẩn về án mạng có sự tham gia của Tim Allen và Jerry Seinfeld”. Dòng bình luận ám chỉ Hailey có thể sản xuất một bộ phim giống Only Murders in the Building của Gomez.

Chương trình nấu ăn do Hailey Bieber thực hiện vấp phải chỉ trích từ người hâm mộ. Ảnh: Hailey Rhode Bieber.

“Tôi thích nấu ăn và chia sẻ bữa ăn với bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội của mình trong nhiều năm qua. Giờ đây, tôi nóng lòng muốn mang tới trải nghiệm này cho những người hâm mộ của mình”, Hailey nói.

Trả lời phỏng vấn với Hollywood Reporter, Hailey cho biết chương trình nấu ăn có ý tưởng khởi nguồn từ Who's in My Bathroom?. Trong đó, cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình và trò chuyện cùng các khách mời nổi tiếng như Kendall Jenner hay Emily Ratajkowski về chủ đề làm đẹp. Hailey tiết lộ rằng các phân cảnh ăn uống cùng khách mời đã thôi thúc cô thực hiện What's in My Kitchen?.