Hai xe máy đối đầu, 3 học sinh thiệt mạng

Cú tông mạnh giữa hai xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, một nạn nhân khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra tối 7/11, trên quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Theo lãnh đạo địa phương, Lữ Văn An (16 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) chạy xe máy chở theo Moong Văn Huệ (16 tuổi). Khi đến Km 201, đoạn qua khối 4 (thị trấn Mường Xén), xe của An đã va chạm mạnh với xe máy do Moong Văn Hải chở Cụt Bá Mạnh (cùng 15 tuổi) chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến An, Hải, Mạnh ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương nặng, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Ngành chức năng nhận định xe máy do An điều khiển đã đi không đúng phần đường.

“Ba trong 4 nạn nhân là học sinh của trường. Nhà ở xa nên các em thuê phòng trọ ở thị trấn Mường Xén để đi học. Thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình mai táng”, lãnh đạo trường THPT Kỳ Sơn, thông tin.